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Экономика

Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года

27 ноября 2024 12:02  [82] Экономика

Плановое ежегодное изменение платы граждан за коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2025 года, в первом полугодии тарифы не изменятся. Об этом сообщает Региональная служба по тарифам Нижегородской области. 

Правительство РФ утвердило средние индексы роста платы граждан за коммунальные услуги в субъектах РФ на 2025 год. Для Нижегородской области +11,9% со второго полугодия 2025 года. Это соответствует официальному прогнозу социально-экономического развития РФ на 2025 год, является средним показателем в стране и одним из самых низких среди крупных регионов РФ.

Плата граждан для нижегородцев изменится существенно ниже, чем в Пермском крае (+21,1%), Челябинской области (+18%), Татарстане (+17,5%), Москве (+15%), Санкт-Петербурге  (+14,6%), Башкортостане (+14,6%), Омской (+14%), Самарской (+13,2%) и Свердловской (+13%) областях.

В 50 муниципальных образованиях Нижегородской области изменение платежа за коммунальные услуги будет одинаковым и не превысит +11,9%. Единственным муниципалитетом с более интенсивным ростом является г.о. Первомайский (+21%). Заявленный рост был инициирован депутатским корпусом муниципалитета и стал возможен с учетом нового акта Правительства РФ о дополнительном учете в тарифах расходов на эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, построенных за счет бюджета. В настоящее время предложение г.о. Первомайский проходит в установленном порядке согласование в центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (г. Москва) и может быть окончательно утверждено по итогам согласования.

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Теги:
ЖКХ Тарифы
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