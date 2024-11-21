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Бизнес

ОМК запустила корпоративный транспорт в Выксу для сотрудников из Мухтолова

27 ноября 2024 12:34  [122] Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания (ОМК) запустила третий в этом году корпоративный маршрут для иногородних сотрудников завода в Выксе. Теперь комфортабельный микроавтобус на 19 мест бесплатно возит заводчан из рабочего поселка Мухтолово (Ардатовский район Нижегородской области) к началу утренних и вечерних смен и обратно домой.

Транспорт по новому направлению будет возить заводчан ежедневно без выходных, им могут пользоваться сотрудники завода, постоянно проживающие в Мухтолове. ОМК последовательно запускает новые направления корпоративного транспорта. Сейчас на нем ездит более 700 жителей Мурома, Вознесенского, Навашина, Кулебак и Ардатова, которые работают на предприятии.

"С каждым годом на выксунском заводе ОМК работает все больше иногородних сотрудников, включая жителей отделенных районов и городов из соседних регионов, которые тратят более двух часов на дорогу. Из многих населенных пунктов, где живут заводчане, не ходят городские маршруты, на которых можно было бы ездить к началу заводских смен и обратно, также не у всех есть свой личный транспорт. Понимая это, компания постоянно расширяет сеть корпоративного транспорта, а также доплачивает за время в пути до рабочего места. Всегда рады новым сотрудникам из самых разных городов, у нас один из лучших коллективных договоров, и мы его постоянно расширяем. Готовы помогать в трудоустройстве и решении транспортных вопросов кандидатам из соседних регионов в том числе", - отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
Выкса ОМК
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