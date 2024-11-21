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Общество

Фестиваль молодежи и студентов могут провести в Нижнем Новгороде

27 ноября 2024 13:26  [96] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Фестиваль молодежи и студентов могут провести в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе заседания координационного совета по взаимодействию общероссийским общественно- государственным движением детей и молодежи "Движение Первых" на Нижегородской ярмарке 27 ноября. 

В настоящее время для проведения фестиваля рассматриваются три города. 

Инициативу о проведении фестиваля студентов и молодежи в столице Приволжья предложила губернатору Нижегородской области по видеотрансляции заместитель председателя "Движения Первых" Ксения Янова. 

"Если коллеги из органов, принимающих решение, доверят нам проведение фестиваля, то мы будем всех ждать. Планируем провести в рамках фестиваля большое количество тематических мероприятий", - сказал глава региона. 

В свою очередь, председатель совета регионального отделения "Движение Первых" Вячеслав Амосов добавил, что проведение фестиваля позволит расширить возможности движения. 

"Одно из направлений нашего движения - это дипломатия и международные отношения. У нас уже есть примеры международных смен, которые проводит "Движение Первых", - сказал Амосов.

Напомним, что Дом "Движения Первых" открылся в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Глеб Никитин Движение Первых Молодежь
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