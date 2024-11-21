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Политика

Депутаты рассмотрели инициативу об объединении Нижнего Новгорода с Кстовским муниципальным округом

27 ноября 2024 15:40  [105] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В ходе очередного заседания городской Думы Нижнего Новгорода 27 ноября 2024 года была рассмотрена инициатива Совета депутатов Кстовского муниципального округа о преобразовании муниципальных образований путем объединения Нижнего Новгорода с Кстовским округом и наделения вновь образованного муниципального образования статусом городского округа с наименованием административного центра "город Нижний Новгород".

Первому слово для выступления спикер городской Думы Евгений Чинцов предоставил главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву, который отметил, что инициатива, поступившая от Кстовского городского округа по преобразованию муниципальных образований путем объединения очень важная и серьезная.

"Такая серьезная трансформация в современном Нижнем Новгороде, пожалуй, происходит впервые. По установленной процедуре в соответствии с федеральным законодательством будут назначены публичные слушания, где жители выскажут свои предложения. Главный принцип, исходя из которого должно приниматься решение об объединении, а также все последующие решения, - от объединения наших муниципальных образований должны выиграть как жители Нижнего Новгорода, так и жители Кстовского района. Это самое главное. Основываясь на этом, и будем работать", - сказал мэр.

Затем высказался заместитель городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии "Единая Россия" в Думе Евгений Костин.

"На вчерашнем заседании депутатского объединения в городской Думе мы обсуждали инициативу, которая поступила от наших соседей, и приняли решение консолидировано поддержать назначение публичных слушаний. Сейчас речь идет об этом. Коллеги, я надеюсь, что мы с вами активно поучаствуем в этом процессе, в том числе и в публичных слушаниях", - обратился к залу Евгений Николаевич.

Большинством голосов депутаты приняли решение о назначении публичных слушаний на 16 декабря 2024 года.

"Полученную инициативу Совета депутатов Кстовского муниципального округа об объединении Нижнего Новгорода и Кстовского округа мы должны обсудить с нижегородцами в рамках публичных слушаний. Как житель Нижнего Новгорода считаю эту идею своевременной и важной, однако, в начале необходимо тщательно изучить все детали и проинформировать людей. Решение по данному вопросу должно быть взвешенным", - подчеркнул председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.

 

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов МСУ
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