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Политика

Первые пять округов Нижегородской области получили оценки по итогам исполнения нацпроектов в 2024 году

27 ноября 2024 18:33  [34] Политика

Фото: Совет депутатов г.о.г.Выкса

26 ноября началась оценка работы муниципальных образований Нижегородской области по реализации национальных проектов в 2024 году. Качество исполнения мероприятий нацпроектов обсуждается по поручению губернатора Глеба Никитина на специальных заседаниях представительных органов городских и муниципальных округов Нижегородской области.

Исполнение может быть признано "отличным", "надлежащим", "удовлетворительным" или "неудовлетворительным". За первые два дня оценку получили пять округов региона. "Отличным" и "надлежащим" признано исполнение всех нацпроектов, реализуемых на территории городского округа г. Выкса, Ветлужского, Краснобаковского, Кстовского и Шатковского муниципальных округов.  

Напомним, Нижегородская область в уходящем году участвовала в 14 нацпроектах: "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Жильё и городская среда", "Экология", "Наука и университеты", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Беспилотные авиационные системы".

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Теги:
Выксунский г.о. Нацпроект
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