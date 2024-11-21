Фонд "Защитники Отечества" передал ветерану СВО первый автомобиль с ручным управлением Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде 27 ноября руководитель регионального филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Екатерина Генералова торжественно вручила ветерану СВО Сергею Раскову автомобиль с ручным управлением.

"Сегодня мы вручаем первую в регионе машину с ручным управлением ветерану СВО. Уверена, что этот автомобиль поможет Сергею вести полноценную, активную жизнь", - сказала Екатерина Генералова.

По словам ветерана СВО Сергея Раскова, он решил обратиться в нижегородский филиал фонда "Защитники Отечества" после того, как увидел в социальных сетях новости о том, что фонд может бесплатно предоставить ему автомобиль с ручным управлением в качестве технического средства реабилитации.

"Я очень благодарен нижегородскому филиалу фонда "Защитники Отечества" за помощь! Со мной на связи всегда находится мой социальный координатор, который решает все возникающие вопросы. Теперь я смогу помогать своей семье и быть независимым в передвижениях по городу", - поделился Сергей Расков.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева обратилась с просьбой о включении в перечень технических средств реабилитации автомобили с ручным управлением для бойцов, которые получили тяжёлые ранения, и сегодня эта мера поддержки уже реализуется фондом.

В регионе предоставлением технических средств реабилитации и адаптацией жилых помещений участников СВО занимается сектор по делам инвалидов нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества".

"Наша работа на этом не останавливается. К примеру, с Сергеем мы уже определили порядок действий по адаптации его жилья. Всего в этом году мы провели более 15 комиссий по адаптации жилых помещений. Главная задача - сделать все возможное и оказать реальную поддержку привлекая разных специалистов: юристов, психологов, медиков и социальных работников", - рассказал социальный координатор сектора по делам инвалидов нижегородского филиала фонда "Защитники Отечества" Яков Андреев.