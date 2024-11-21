Форум в Ереване объединил 120 филологов и пушкинистов из стран СНГ Общество

Форум в Ереване объединил 120 филологов и пушкинистов из стран СНГ Фото: Пресс-служба Университета Лобачевского

26 ноября в столице Республики Армения стартовал трёхдневный форум «Русский язык без границ: наследие А.С. Пушкина и пушкинские традиции в русской литературе». Форум объединил 120 филологов из семи стран СНГ.

На церемонии торжественного открытия всех присутствующих по видеосвязи поприветствовали заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и заместитель министра науки и образования РФ Ольга Петрова. «Русский язык является той основой, которая помогает нам познакомиться с творчеством великих классиков», – отметила замминистра.

Ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов отметил важность проекта как для университета, так и «для наших стран в целом». «Мы живем в непростой период, когда поиск точек соприкосновения и дружбы между народами имеет огромное значение. Наш Форум выступает именно такой площадкой. Уже перед самым его началом мы увидели, как участники из разных стран знакомятся, обмениваются добрыми пожеланиями, на их лицах появляются улыбки. И в этом, на самом деле, заключается главная цель мероприятия – подружить людей, найти что-то общее между нами. Александр Сергеевич Пушкин оставил большой след в Нижегородской области. Мы с большой честью и гордостью говорим о том, что Пушкин для нас является действительно знаковым символом», – рассказал Олег Трофимов.

Форум является частью цикла мероприятий, посвященных юбилейному году – 225-летию А.С. Пушкина. Программа форума включает панельные дискуссии, мастер-классы и методические уроки.

Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Цель – формирование образовательного и культурно-просветительского сообщества преподавателей русского языка и литературы.