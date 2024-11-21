Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
Парковку запретят по ряду улиц Нижнего Новгорода до марта
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2024 09:40  [8] Участник СВО: "Люди разных национальностей защищают нашу общую Родину"
28 ноября 2024 08:31  [119] Уже девятнадцатый "Валдай 45Р" спущен на воду в Нижегородской области
28 ноября 2024 08:07  [137] Пилотный проект КРТ реализуют в Дзержинске в районе проспекта Дзержинского
28 ноября 2024 07:45  [156] Станислав Прокопович: "Объединение Нижнего Новгорода и Кстова давно назрело"
28 ноября 2024 07:36  [306] Движение по парковке у ТЦ "Муравей" на проспекте Ленина закрыли до марта
27 ноября 2024 19:04  [302] Нижегородский опыт по переселению граждан из западных стран представили на Всемирном Русском соборе
27 ноября 2024 18:46  [294] Фонд "Защитники Отечества" передал ветерану СВО первый автомобиль с ручным управлением
27 ноября 2024 18:19  [304] Нижегородская область представила 15 разработок на Конгрессе молодых ученых
27 ноября 2024 17:18  [311] "Автобан" подготовит проект Восточного обхода Нижнего Новгорода
27 ноября 2024 17:06  [332] В Нижегородской области состоится традиционная декада приемов граждан, приуроченная ко дню создания партии "Единая Россия"
Общество

Форум в Ереване объединил 120 филологов и пушкинистов из стран СНГ

27 ноября 2024 09:22  [51] Общество
Форум в Ереване объединил 120 филологов и пушкинистов из стран СНГ

Форум в Ереване объединил 120 филологов и пушкинистов из стран СНГ

Фото: Пресс-служба Университета Лобачевского

26 ноября в столице Республики Армения стартовал трёхдневный форум «Русский язык без границ: наследие А.С. Пушкина и пушкинские традиции в русской литературе». Форум объединил 120 филологов из семи стран СНГ.

На церемонии торжественного открытия всех присутствующих по видеосвязи поприветствовали заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов и заместитель министра науки и образования РФ Ольга Петрова. «Русский язык является той основой, которая помогает нам познакомиться с творчеством великих классиков», – отметила замминистра.

Ректор Университета Лобачевского Олег Трофимов отметил важность проекта как для университета, так и «для наших стран в целом». «Мы живем в непростой период, когда поиск точек соприкосновения и дружбы между народами имеет огромное значение. Наш Форум выступает именно такой площадкой. Уже перед самым его началом мы увидели, как участники из разных стран знакомятся, обмениваются добрыми пожеланиями, на их лицах появляются улыбки. И в этом, на самом деле, заключается главная цель мероприятия – подружить людей, найти что-то общее между нами. Александр Сергеевич Пушкин оставил большой след в Нижегородской области. Мы с большой честью и гордостью говорим о том, что Пушкин для нас является действительно знаковым символом», – рассказал Олег Трофимов.

Форум является частью цикла мероприятий, посвященных юбилейному году – 225-летию А.С. Пушкина. Программа форума включает панельные дискуссии, мастер-классы и методические уроки.

Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) совместно с Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении. Цель – формирование образовательного и культурно-просветительского сообщества преподавателей русского языка и литературы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph