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Бизнес

Нижегородский государственный технический университет и Губернский колледж вошли в число победителей конкурса "Первое рабочее место"

28 ноября 2024 11:12  [63] Бизнес

Фото: Freepik

Цифровая экосистема МТС совместно с Благотворительным фондом "Система" подвели итоги второго профориентационного конкурса "Первое рабочее место". Конкурс был организован для поддержки лучших инициатив образовательных организаций в области профориентации, сопровождения профессионального выбора, карьерного консультирования студентов и выпускников. По итогам всероссийского отбора в число победителей вошли Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева и Нижегородский Губернский колледж.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева в рамках направления "Профориентация обучающихся образовательных организаций" представил практику "Первое рабочее место метролога и контролера ОТК", в которой знакомит студентов технических специальностей университета с профессиями метролога и контролера отдела технического контроля. Через серию деловых игр студенты узнают важность выпуска качественных изделий на производстве и смогут получить практические навыки работы со средствами измерения и контроля.

Нижегородский Губернский колледж в рамках направления "Иные проекты в области профориентации, сопровождения профессионального выбора обучающихся и выпускников" представил практику "Великие традиции – новые технологии". Проект представляет собой комплекс мероприятий по ранней профориентации молодежи, в том числе с ОВЗ, с использованием передовых технологий, направленных на знакомство с 11 востребованными специальностями, которые можно освоить в колледже. Практика включает проведение интерактивных мастер-классов и занятий на площадках индустриальных партнеров, съемки видеороликов с участием представителей различных профессий, а также создание специализированных программ с использованием VR-технологий.

Всего по итогам второго профориентационного конкурса "Первое рабочее место" восемь вузов и два учреждения среднего профессионального образования из девяти регионов России получат финансовую и методическую поддержку в реализации профориентационных практик.

"МТС понимает, что будущее – за адаптивными специалистами, готовыми решать современные задачи. Поэтому мы активно поддерживаем конкурс "Первое рабочее место", платформу, которая связывает лучшие образовательные программы с реальными потребностями рынка. Нам особенно импонирует, что многие проекты конкурса фокусируются на ИТ и проектном менеджменте – ключевых компетенциях, востребованных сегодня на рынке труда", – отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Профориентационный конкурс "Первое рабочее место" запущен благотворительным фондом "Система" в 2023 году для поддержки лучших инициатив образовательных организаций в области профориентации, сопровождения профессионального выбора, карьерного консультирования обучающихся и выпускников – и тем самым предоставления молодежи дополнительных возможностей для профессионального и личностного развития. По итогам реализации проектов конкурса 2023 года, более 10 тысяч студентов и выпускников стали участниками профориентационных мероприятий, направленных на знакомство будущих молодых специалистов с современными востребованными профессиями и работодателями.

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Теги:
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