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Бизнес

Газовая турбина №1 Новогорьковской ТЭЦ прошла капитальный ремонт

28 ноября 2024 11:39  [120] Бизнес

Энергетики Нижегородского филиала "Т Плюс" ввели в работу газотурбинную установку ГТУ-1 после проведения плановой инспекции типа "С" (капитального ремонта). Выполненные работы обеспечат надёжную эксплуатацию ГТУ в следующий пятилетний период.

В рамках инспекции специалисты заменили все элементы газовой турбины, работающие в наиболее теплонапряженных условиях: горелки камеры сгорания, рабочие и направляющие лопатки 1, 2, 3 ступеней, термозащитные экраны статора и ротора, выполнили капитальный ремонт генератора. Одновременно прошёл плановый ремонт котла-утилизатора и вспомогательного оборудования парогазового энергоблока. Инспекция ГТУ-1 завершилась досрочно, все предусмотренные программой ремонта работы специалисты выполнили в течение 45 дней вместо 60 дней по первоначальному графику.

"По регламенту такой комплекс работ газовые турбины проходят после каждых 36 тыс. часов работы — в среднем раз в пять лет. Чтобы обеспечить бесперебойное энергоснабжение наших клиентов, они выводились в капитальный ремонт поочерёдно, инспекция ГТУ-2 проходила весной этого года", – отметил технический директор – главный инженер Новогорьковской ТЭЦ Алексей Зайцев. 

Газотурбинные установки №1 и №2 установленной электрической мощностью 176,2 МВт и 175,8 МВт соответственно были введены в эксплуатацию десять лет назад – в декабре 2014 года в рамках проекта "Т Плюс" по реконструкции Новогорьковской ТЭЦ. Впервые большая инспекция обеих газовых турбин проводилась в 2019 году.

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Теги:
Т Плюс
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