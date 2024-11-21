ЦБ РФ временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке Экономика

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Центробанк накануне отказался от покупки иностранной валюты на внутренних рынках, чтобы снизить волатильность, сообщает телеканал "360". Данное решение будет действовать до конца года.

При этом регулятор продолжит продавать валюту, чтобы пополнять и использовать счета Фонда национального благосостояния.

Стоит отметить, что на максимуме в течении дня пара доллар-рубль на международном рынке Форекс превышала 114,5 рубля. После заявления регулятора о введении ограничений рубль начал расти.

Официальный курс доллара, установленный регулятором на 28 ноября, составляет 108,010 рубля. Евро стоит 113,0947 рубля. При этом, в последний раз курс доллара, установленный ЦБ, превышал отметку 108 рублей более двух лет назад — 17 марта 2022 года.