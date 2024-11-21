Биржевые цены на кофе достигли максимума с 1970-х годов Экономика

Биржевые цены на кофе бьют рекорды. Согласно данным торгов, стоимость продукта достигла максимума с 1972 года.

Как сообщает телеканал "360", с начала 2024 года цена на кофе выросла на 74,63%. Фьючерсы на кофе арабика приблизились к отметке 3,20 доллара за фунт.

Это связано с плохим урожаем кофе в Бразилии: он связан с засухой, пришедшейся на время этапа цветения кофейных деревьев, что снизило перспективы урожая арабики в Бразилии также и на 2025/26 годы.

При этом проливные дожди в Коста-Рике привели к чрезвычайной ситуации национального масштаба и уничтожили около 15% годового урожая кофе в стране.