Биржевые цены на кофе достигли максимума с 1970-х годов

Биржевые цены на кофе бьют рекорды. Согласно данным торгов, стоимость продукта достигла максимума с 1972 года.
Как сообщает телеканал "360", с начала 2024 года цена на кофе выросла на 74,63%. Фьючерсы на кофе арабика приблизились к отметке 3,20 доллара за фунт.
Это связано с плохим урожаем кофе в Бразилии: он связан с засухой, пришедшейся на время этапа цветения кофейных деревьев, что снизило перспективы урожая арабики в Бразилии также и на 2025/26 годы.
При этом проливные дожди в Коста-Рике привели к чрезвычайной ситуации национального масштаба и уничтожили около 15% годового урожая кофе в стране.
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