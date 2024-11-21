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Общество

Волонтеры передали "Верным друзьям" благотворительную помощь

28 ноября 2024 16:26  [105] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В преддверии Всемирного дня домашних животных волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" передали благотворительную помощь в нижегородский приют "Верные друзья". Для подопечных приюта они привезли сухой корм и консервы.

"Помощь четвероногим друзьям в нижегородских приютах – многолетняя добрая традиция регионального отделения партии. Содержать такие приюты сложно, и они нуждаются в постоянной поддержке. С большой радостью участвуем в благотворительных акциях, стараемся регулярно посещать приюты, привозим необходимое. В этот раз мы передали подарки в приют "Верные друзья" для питомцев, которые пока не обрели своих хозяев. Надеемся, что они все-таки попадут в добрые руки и станут домашними. Помогать тем, кто беззащитен, – важно и нужно", - отметил сотрудник регионального исполнительного комитета "Единой России" Александр Щёкотов.

"Верные друзья" – некоммерческая благотворительная организация, которая оказывает помощь попавшим в беду животным. Здесь собаки и кошки получают дом, еду, лечение и заботу. Также волонтеры приюта стараются найти верным друзьям новых ответственных хозяев.

В вольерах и специальных помещениях живут почти 80 собак и около 30 кошек. Временно приют не принимает животных, так как пока их негде разместить. Как рассказал организатор приюта Александр Головкин, им всегда необходима любая помощь.

"Приют существует почти 20 лет. В основном к нам попадают "отказные" животные – от которых отказались хозяева, некоторых подбрасывают к приюту, иногда мы сами забираем брошенных или покалеченных с улицы. Стараемся им помочь, вылечить, выходить. Чтобы их содержать, конечно, постоянно нужны корма, медикаменты, расходные материалы. Поэтому мы и наши питомцы всегда рады помощи и благодарны неравнодушным людям за участие", - сказал он.

Поддержать питомцев приюта можно по-разному: перечислить пожертвования, передать корма, лекарства, средства для ухода, инвентарь, одеяла, аксессуары для животных. А самая большая помощь – стать добрым хозяином и верным другом.

"После визита в приют "Верные друзья" я по-настоящему понял, как важна поддержка братьев наших меньших. Смотря на милые мордашки собачек и кошек, сам себе даешь обещание обязательно вернуться к ним с гостинцами. Мы понимаем, что забота о ближних – высшая степень великодушия и очень надеемся, что живущие здесь питомцы обретут новую семью и хозяев", - поделился молодогвардеец Артем Шамаев.

Желающие обрести верного друга и забрать себе домой, провести время с животными или оказать им помощь могут посетить приют, предварительно связавшись с волонтерами организации на их странице в соцсетях: vk.com/verniyedruzya.

Напомним, помощь приютам для бездомных животных – важное направление партийного проекта "Защита животного мира" и одно из направлений экологического раздела народной программы "Единой России".

Нижегородские региональные отделения "Единой России" и "Молодой Гвардии", совет сторонников партии и Штаб общественной поддержки регулярно проводят благотворительные акции и мероприятия в поддержку приютов для бездомных животных уже на протяжении многих лет. Их цель – обратить внимание на проблему брошенных питомцев.

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Теги:
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