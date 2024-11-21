Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
Народное голосование за проекты "Вам решать!" на 2025 год
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Маршруты электробусов Э-9 и Э-17 изменятся с 1 декабря
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
28 ноября 2024 16:45  [80] Евгений Люлин: "Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным"
28 ноября 2024 15:33  [112] Биржевые цены на кофе достигли максимума с 1970-х годов
28 ноября 2024 11:28  [197] Предприятия Нижегородской области увеличили отгрузку на 18,7%
28 ноября 2024 09:01  [216] Законопроект о повышении размера страхового возмещения по вкладам внесут в Госдуму
28 ноября 2024 07:18  [245] Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год увеличили на 277,8 млн рублей
28 ноября 2024 07:02  [137] ЦБ РФ временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке
27 ноября 2024 17:46  [480] Нижегородские власти намерены найти внешнего инвестора для развития "Хохломской росписи"
27 ноября 2024 12:02  [740] Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
26 ноября 2024 14:40  [473] Правительство России разработало пакет из 30 мер против кибермошенничества
26 ноября 2024 10:13  [421] Пакеты из-под молока в России начали перерабатывать в ручки
Экономика

Евгений Люлин: "Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным"

28 ноября 2024 16:45  [80] Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Предметом рассмотрения проекта бюджета в первом чтении являются доходы областного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации, общий объем расходов, профицит или дефицит областного бюджета.

Доходы областного бюджета на 2025 год сформированы в объеме 329,5 млрд рублей (104,3% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2025 год спрогнозированы в объеме 356,6 млрд рублей (107,9% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

Областной бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом 27 млрд рублей. В том числе, за счет направления на расходы остатков средств бюджета на начало 2025 года в сумме 8 млрд рублей, инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1 млрд 236,5 млн рублей. Планируется, что на 2026 и 2027 годы бюджет будет сформирован без дефицита.

"Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом документ сбалансированный. Он учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Больше 60% расходов в следующем году пойдет на социальную сферу, включая социальные выплаты гражданам, а также оплату труда работников бюджетной сферы. Наибольший объем финансирования будет направлен на образование, совершенствование медицинской помощи, соцподдержку. Важно, что в Нижегородской области будет развиваться инвестиционная активность, будут реализовываться крупные инвестиционные проекты, масштабные инфраструктурные проекты, среди которых продление метро, реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда", строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки для жилищного строительства, создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Кулибин", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Основными приоритетами остаются поддержка семей с детьми, участников СВО и льготных категорий граждан, поддержка инвесторов, развитие агропромышленного сектора. Предусматриваем средства на заключение брутто-контрактов с перевозчиками в Нижнем Новгороде. И, конечно, мы будем продолжать финансировать наши масштабные амбициозные проекты: станции метро, ИТ-кампус, модернизацию общественного транспорта. В рамках 2 чтения бюджета в декабре обсудим, в том числе, средства на новые нацпроекты, формируемые по поручению Президента России", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет Евгений Люлин Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph