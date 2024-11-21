Евгений Люлин: "Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом остается сбалансированным" Экономика

Фото: пресс-служба ЗС НО

Депутаты Заксобрания приняли в первом чтении проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов", внесенный губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Предметом рассмотрения проекта бюджета в первом чтении являются доходы областного бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации, общий объем расходов, профицит или дефицит областного бюджета.

Доходы областного бюджета на 2025 год сформированы в объеме 329,5 млрд рублей (104,3% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей. Расходы областного бюджета на 2025 год спрогнозированы в объеме 356,6 млрд рублей (107,9% к первоначальному бюджету 2024 года), на 2026 год – 343,3 млрд рублей, на 2027 год – 367,7 млрд рублей.

Областной бюджет на 2025 год сформирован с дефицитом 27 млрд рублей. В том числе, за счет направления на расходы остатков средств бюджета на начало 2025 года в сумме 8 млрд рублей, инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в сумме 1 млрд 236,5 млн рублей. Планируется, что на 2026 и 2027 годы бюджет будет сформирован без дефицита.

"Областной бюджет на 2025 год реалистичный и напряженный, при этом документ сбалансированный. Он учитывает непростую экономическую ситуацию в стране и мире. Больше 60% расходов в следующем году пойдет на социальную сферу, включая социальные выплаты гражданам, а также оплату труда работников бюджетной сферы. Наибольший объем финансирования будет направлен на образование, совершенствование медицинской помощи, соцподдержку. Важно, что в Нижегородской области будет развиваться инвестиционная активность, будут реализовываться крупные инвестиционные проекты, масштабные инфраструктурные проекты, среди которых продление метро, реконструкция водопроводной станции "Малиновая гряда", строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения в поселках Ольгино и Новинки для жилищного строительства, создание объектов инфраструктуры особой экономической зоны "Кулибин", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Основными приоритетами остаются поддержка семей с детьми, участников СВО и льготных категорий граждан, поддержка инвесторов, развитие агропромышленного сектора. Предусматриваем средства на заключение брутто-контрактов с перевозчиками в Нижнем Новгороде. И, конечно, мы будем продолжать финансировать наши масштабные амбициозные проекты: станции метро, ИТ-кампус, модернизацию общественного транспорта. В рамках 2 чтения бюджета в декабре обсудим, в том числе, средства на новые нацпроекты, формируемые по поручению Президента России", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.