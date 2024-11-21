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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" пополнила базу флота уникальными судами

28 ноября 2024 17:18  [61] Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" обновило базу флота, пополнив ее тремя новыми судами катамаранного типа. Они предназначены для буксировки и установки боновых заграждений. 

Обновление базы флота позволит обеспечить стопроцентную готовность и оперативность в случае нештатных ситуаций.

Новые суда конструировались с учетом пожеланий специалистов отдела транспортных средств и спецтехники "Транснефть-Верхняя Волга". Упор при проектировании был сделан на гидрологические и гидрографические особенности участков р. Волги в районах подводных переходов трубопроводов. Проектирование и сборка судов осуществлялись на российском предприятии под надзором Российского Классификационного Общества с использованием отечественных материалов.

Корпусная часть судов выполнена из износостойкого алюминиевого сплава, который препятствует коррозии. Суда отличаются небольшой осадкой, что позволяет судоводителям подходить достаточно близко к необорудованным берегам и работать на мелководье. При этом они более автономные и мощные, чем их предшественники, что может обеспечить буксировку боновых заграждений длиной в несколько сотен метров.

Основное техническое отличие данных маломерных судов от уже используемых АО "Транснефть – Верхняя Волга" - это абсолютно новая система дистанционного автоматизированного управления и навигационное оборудование, усовершенствованные световые прожекторы, обеспечивающие работу на воде в периоды сниженной видимости, а также увеличенное палубное пространство, позволяющее более безопасно производить работы на водных акваториях.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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