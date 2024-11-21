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Общество

Мэр Уфы отметил опыт Нижнего Новгорода по развитию территориального самоуправления

28 ноября 2024 19:22  [97] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Опыт Нижнего Новгорода по развитию территориального самоуправления находится в авангарде муниципальных практик. Об этом заявил председатель Ассоциации городов Поволжья, глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Ратмир Мавлиев в ходе конференции Ассоциации городов Поволжья "Развитие инициативы ТОС – важный фактор вовлечения граждан в управление городскими территориями".

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, конференция проходит в Нижнем Новгороде.

Приветствуя участников конференции, заместитель председателя Ассоциации городов Поволжья, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев заявил, что территориальное общественное самоуправление – это один из самых эффективных инструментов по взаимодействию с жителями.

"Через взаимодействие с ТОСами мы понимаем вопросы, которые волнуют горожан, решаем их проблемы. В последнее время мы вкладываем большой объём ресурсов в развитие ТОС. Создаем уникальные общественные пространства - соседские центры. Сейчас их у нас 17, еще три готовятся к открытию", - подчеркнул Юрий Шалабаев, выразив надежду, что по результатам работы конференции, в которой принимают участие председатели ТОСов из городов-членов ассоциации, завяжутся новые партнерские отношения, имеющие одну цель – улучшение жизни жителей.

Как отметил Ратмир Мавлиев, тема развития территориального самоуправления является очень важной.

"Мнение жителей имеет колоссально важное значение при принятии решений. Например, вопрос о реновации территории должен решаться исходя из запросов горожан. Мы в самую первую очередь, и во-вторую, и в третью - все должны решать вместе и принимать решения совместно с жителями. Это является позитивным трендом. А тема очень востребована среди городов, и опыт Нижнего Новгорода – в авангарде", - рассказал Ратмир Мавлиев, подчеркнув, что активно использовал опыт Нижнего Новгорода в рамках празднования 800-летия при подготовке к 450-летия Уфы, которое город отмечал в этом году.

В конференции приняли участие делегаты из 13 городов Поволжья, 5 из которых в режиме онлайн.

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