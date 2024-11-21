Знаменитый нижегородский скульптор Виктор Пурихов скончался на 84 году жизни Общество

Фото: Минкультуры нижегородской области

27 ноября на 84 году жизни скончался известный нижегородец - скульптор, Заслуженный художник РФ, дважды Лауреат премии Нижнего Новгорода, Лауреат премии генералиссимуса А.В. Суворова, Почётный гражданин Бутурлинского округа и Нижегородской области, член Союза художников РФ Виктор Иванович Пурихов. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

За свою творческую жизнь Виктор Пурихов создал более 1000 работ, которые украшают многие города и посёлки Нижегородской области. Именно он стал автором памятника, ставшего одним из символов Нижнего Новгорода – его основателю Георгию Всеволодовичу и духовному наставнику князя епископу Суздальскому Симону, который установлен в Нижегородском кремле.

Виктор Иванович родился 14 января 1941 году в селе Борнукове Горьковской области. По окончании сельской школы работал художником на камнерезной фабрике, а после армии поступил в Абрамцевское художественное училище им. Васнецова. В 1971 году он приехал в Горький в мастерскую художника – земляка Павла Гусева.

Виктор Иванович Пурихов работал в портретной, монументальной и декоративной пластике. Любимыми его материалами были камень и дерево. Он являлся участником областных, региональных и всероссийских художественных выставок. Многие произведения находятся в музеях ряда городов России и частных отечественных и зарубежных коллекциях. Так, например, он создал известные каждому нижегородцу скульптуры - памятники Константину Рокоссовскому и Милию Балакиреву, бюст купца Бугрова на площади Лядова. Большой вклад Виктор Иванович внёс в создание Музея камня на его родине – в Борнукове.

Прощание с художником состоится 29 ноября в 10:00 на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье, близким и коллегам Виктора Ивановича.