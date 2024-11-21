Межрегиональный конгресс врачей-геронтологов проходит в Нижнем Новгороде Общество

Межрегиональный конгресс геронтологов и гериатров открылся в Нижнем Новгороде 29 ноября. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

На конгрессе специалисты обсуждают основные заболевания, с которыми сталкиваются пожилые люди, а также вопросы их профилактики и лечения.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией костно-мышечной системы ОСП РГНКЦ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова минздрава России Антон Наумов одним из распространённых заболеваний у пожилых людей назвал остеоартрит позвоночника.

"Это не просто системное заболевание, это сосудистое заболевание. В геронтологии для его лечения ратуют за препарат "Афлутоп". Он работает как противовоспалительное средство, а также приводит к снижению свободных радикалов. Препарат способен снижать объем потери хряща в организме. Остановить этот процесс не способно ни одно лекарство, но затормозить этот процесс вполне реально", - считает Наумов.

Антон Наумов презентовал членам конгресса два новых препарата для борьбы с подобными заболеваниями, которые оказались в распоряжении гериатров и геронтологов с мая 2024 года- это "Ревокка" и "Эльмаза".

Для предупреждения заболеваний опорно-двигательного аппарата Антон Наумов также призвал пациентов увеличивать мобильность.

Ранее сообщалось, что прививки против гриппа сделали около 1 млн нижегородцев.