Нижегородские приставы проведут "горячую линию" по вопросам коррупции

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области анонсировало проведение "горячей линия" по вопросам противодействия коррупции.
Согласно информации, 5 декабря с 10:00 до 12:00 нижегородцы могут позвонить в отдел собственной безопасности Главного управления по вопросам, относящимся к теме антикоррупционного законодательства. Например, сообщить информацию о неисполнении служебных обязанностей сотрудниками ведомства, нарушениях требований к служебному поведению, случаях конфликта интересов, превышении служебных полномочий, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.
Телефон "горячей линии": 223-29-90.
Основной целью мероприятия в Управлении назвали информирование общественности в области противодействия коррупции, популяризации антикоррупционных стандартов, направленных на формирование нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.
Кроме того, в ведомстве напомнили, что сообщить о фактах противоправной деятельности сотрудников ведомства можно в любое время по телефону: 8 (831) 225-80-87.
Как сообщалось ранее, проект по защите бизнеса и борьбе с коррупцией запустили в Нижнем Новгороде.
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