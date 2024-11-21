Нижегородские приставы проведут "горячую линию" по вопросам коррупции Общество

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области анонсировало проведение "горячей линия" по вопросам противодействия коррупции.

Согласно информации, 5 декабря с 10:00 до 12:00 нижегородцы могут позвонить в отдел собственной безопасности Главного управления по вопросам, относящимся к теме антикоррупционного законодательства. Например, сообщить информацию о неисполнении служебных обязанностей сотрудниками ведомства, нарушениях требований к служебному поведению, случаях конфликта интересов, превышении служебных полномочий, фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях.

Телефон "горячей линии": 223-29-90.

Основной целью мероприятия в Управлении назвали информирование общественности в области противодействия коррупции, популяризации антикоррупционных стандартов, направленных на формирование нетерпимого отношения к любым проявлениям коррупции.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что сообщить о фактах противоправной деятельности сотрудников ведомства можно в любое время по телефону: 8 (831) 225-80-87.

Как сообщалось ранее, проект по защите бизнеса и борьбе с коррупцией запустили в Нижнем Новгороде.