"Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала систему автоматики резервуарного парка в Нижегородской области Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" ввело в эксплуатацию после технического перевооружения систему автоматизации резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" в Нижегородской области.

В ходе строительно-монтажных работ были возведены эстакады, проложены и подключены кабельные системы, установлен блок-бокс и проведен монтаж датчиков. После завершения пусконаладки и испытаний всех компонентов новой системы, она была введена в эксплуатацию. Работы на ЛПДС "Староликеево" проводились без остановки транспортировки нефти.

При модернизации были использованы контроллерное оборудование, релейные модули и шкафы автоматики, произведенные в России.

Техническое перевооружение повысило эффективность работы системы автоматики на ЛПДС "Староликеево". Применение в новой системе отечественного оборудования позволит значительно упростить ее техническое обслуживание, усилить ее информационную безопасность и безопасность технологических процессов.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции. Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.