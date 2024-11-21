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Бизнес

"Транснефть-Верхняя Волга" модернизировала систему автоматики резервуарного парка в Нижегородской области

29 ноября 2024 12:47  [90] Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" ввело в эксплуатацию после технического перевооружения систему автоматизации резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" в Нижегородской области. 

В ходе строительно-монтажных работ были возведены эстакады, проложены и подключены кабельные системы, установлен блок-бокс и проведен монтаж датчиков. После завершения пусконаладки и испытаний всех компонентов новой системы, она была введена в эксплуатацию. Работы на ЛПДС "Староликеево" проводились без остановки транспортировки нефти. 

При модернизации были использованы контроллерное оборудование, релейные модули и шкафы автоматики, произведенные в России. 
Техническое перевооружение повысило эффективность работы системы автоматики на ЛПДС "Староликеево". Применение в новой системе отечественного оборудования позволит значительно упростить ее техническое обслуживание, усилить ее информационную безопасность и  безопасность технологических процессов.

Работы выполнены в рамках программы технического перевооружения, капитального ремонта и реконструкции. Цель - повышение надежности функционирования производственных объектов и обеспечение бесперебойной транспортировки нефтепродуктов.

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Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
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