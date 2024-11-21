Нижегородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по нацпроектам

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены вопросы реализации национальных и федеральных проектов, вопросы дорожной деятельности и планы на ближайшее время.
Нижегородская область вошла в десятку лидирующих регионов, которые по 15 и более программам показывают наилучшие результаты. Также среди лидеров оказались республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Чеченская, Кабардино-Балкарская республики, Пензенская, Новгородская, Курская, Оренбургская области.
Напомним, что в Нижнем Новгороде в 2024 году участок проспекта Ленина отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Также дорогу по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде в 2024 году отремонтировали по нацпроекту.
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