Нижегородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по нацпроектам Общество

Нижегородская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по реализации нацпроектов. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

На заседании Правительственной комиссии по региональному развитию были рассмотрены вопросы реализации национальных и федеральных проектов, вопросы дорожной деятельности и планы на ближайшее время.

Нижегородская область вошла в десятку лидирующих регионов, которые по 15 и более программам показывают наилучшие результаты. Также среди лидеров оказались республики Адыгея, Башкортостан, Татарстан, Чеченская, Кабардино-Балкарская республики, Пензенская, Новгородская, Курская, Оренбургская области.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в 2024 году участок проспекта Ленина отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Также дорогу по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде в 2024 году отремонтировали по нацпроекту.