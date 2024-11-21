Сразу три звездопада смогут увидеть нижегородцы в декабре Общество

Фото: с сайта pixabаy.com

Нижегородцы в конце года смогут наблюдать на ночном небе несколько ярких метеорных потоков - Северные Тауриды, Геминиды и Урсиды.

Основой любого метеорного потока являются мелкие осколки комет, которые многие годы движутся вслед за своими прародителями в виде огромного шлейфа. Метеорами они становятся, когда Земля при вращении вокруг Солнца попадает в эти шлейфы.

"Когда комета летит по своей траектории, она пресекает и траекторию движения Земли вокруг Солнца. Вот в месте пересечения эти фрагменты комет попадают в атмосферу Земли. И двигаясь в атмосфере земли со скоростью более 10 километров в секунду, просто сгорают", - рассказал телеканалу "360" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Наблюдать метеорные потоки можно невооруженным глазом, поэтому никакого специального оборудования для этого не нужно. Несколько советов, чтобы получить больше удовольствия от наблюдения за метеорами:

Свои названия метеорные потоки получают по имени созвездий, со стороны которых они видны на небе.

Название "Тауриды" происходит от латинского названия созвездия Тельца — Taurus. Это немногочисленный метеорный поток, но при этом он содержит очень крупные тела, которые иногда сгорают в виде болидов — ярких вспышек, намного более мощных, чем обычные метеоры. И хотя пик активности Северных Таурид в этом году уже прошёл, в ближайшее ночи - до 10 декабря - его метеоры всё ещё можно будет наблюдать в районе созвездия Тельца.

Тауриды плавно передадут эстафету метеорному потоку Геминиды, название которого образовано от латинского названия созвездия Близнецы - Gemini. Это один из самых мощных метеорных потоков. В отдельные годы его интенсивность достигала 200 метеоров в час - это около четырёх метеоров в секунду. В этом году ожидается до 120 метеоров в час.

Поток активен в период с 4 по 17 декабря, его наблюдают на небе северного полушария. В этом году пик Геминидов придётся на ночь с 13 на 14 декабря, но из-за полнолуния видимость потока будет не самая лучшая.

Метеорный поток Урсиды появляется со стороны Малой Медведицы (лат. Ursa Minor). Урсиды значительно уступают по интенсивности предшествующему потоку, но будут также хорошо заметны на ясном ночном небе.

Первые звездопады Урсид можно наблюдать сразу после Геменид - 17 декабря, и продолжается это явление почти до самого нового года, до 25 декабря. Наибольшая активность потока в этом сезоне придётся на самую длинную ночь в году - 22 декабря.