Еще 9 муниципальных образований Нижегородской области получили оценку работы по реализации нацпроектов в 2024 году Общество

Фото: Совет депутатов г.о.г. Навашинский

Еще 9 муниципальных образований Нижегородской области получили оценку работы по реализации национальных проектов в 2024 году. Качество исполнения мероприятий нацпроектов обсуждается по поручению губернатора Глеба Никитина на специальных заседаниях представительных органов городских и муниципальных округов региона. Исполнение может быть признано "отличным", "надлежащим", "удовлетворительным" или "неудовлетворительным".

"Отличным" и "надлежащим" признано исполнение всех нацпроектов, реализуемых на территории городских округов г. Арзамас, Шахунья и Навашинский, а также Спасского, Ковернинского, Володарского, Тонкинского, Дальнеконстантиновского и Вачского муниципальных округов.

Напомним, Нижегородская область в уходящем году участвовала в 14 нацпроектах: "Здравоохранение", "Образование", "Демография", "Культура", "Безопасные качественные дороги", "Жильё и городская среда", "Экология", "Наука и университеты", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика", "Туризм и индустрия гостеприимства", "Беспилотные авиационные системы".