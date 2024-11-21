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Общество

Елочные базары откроются в Нижнем Новгороде с 10 декабря

29 ноября 2024 16:31  [15] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Елочные базары откроются в Нижнем Новгороде с 10 декабря, сообщает ИА "Время Н".

Нижегородцы, начиная с этой даты, смогут приобрести главный символ праздника в точках продаж в различных районах областного центра.

Автозаводский район: улица Маковского (у дома №17), улица Космическая (у дома №58А), Южное шоссе (дом №35 — у ТЦ "Перекресток"), улица Плотникова (у дома №4А — у автостоянки), улица Львовская (дом №7);
Нижегородский район — улица Костина (дом №13 — у входа в Средной рынок), улица Усилова (у дома №3/3), улица Германа Лопатина (дом №6 — в районе магазина "Магнит");
Приокский район — площадь Маршала Жукова (около дома №7);
Московский район — улица Чаадаева (у дома №28 — ТЦ "Вишневый сад"), улица Березовская (дом №81 — у ТЦ "Серпантин");
Советском районе — улица им. Генерала Ивлиева, у диспетчерского пункта "Кузнечиха-2".

Ранее сообщалось, что Дед Мороз-полицейский поздравил автолюбителей Нижнего Новгорода.

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