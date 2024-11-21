Число подписчиков госпабликов в Нижегородской области превысило 1,3 млн человек Общество

В Нижегородской области число подписчиков госпабликов превысило 1,3 млн человек (1 369 611). Лидерами в регионе среди муниципалитетов по числу госпабликов стали Нижний Новгород (насчитывается 603 госпаблика), Дзержинск - 154, Бор - 137, Городец - 102.

Инициатор закона о госпабликах, председатель ИТ-комитета Госдумы Александр Хинштейн в рамках выездного заседания комитета подчеркнул, что сегодня госпаблики являются самой масштабной инфраструктурой для информирования населения о работе органов власти, эффективным механизмом для решения социально значимых вопросов.

По данным политика, всего с начала 2024 года через соцсети поступило более 7 млн обращений граждан.

"Главная задача, которую мы перед собой ставили, разрабатывая и принимая этот закон, — обеспечить прямую и простую коммуникацию между любым гражданином и органами власти на всех уровнях. Сегодня сообщество с меткой "госорганизация" — это гарантия достоверной информации и безопасной цифровой среды вокруг человека. Важно, чтобы гражданин на отечественных площадках не только узнавал о работе учреждения, но и мог написать о своей проблеме и получить помощь", - сказал он.

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олега Качанова, инфраструктура для общения граждан и государства в интернете за два года действия закона создана в полном объеме, выстроен единый порядок работы госорганов в соцсетях.

"Среднее количество госпабликов, на которые подписан один человек, примерно 3,3. Гражданам удобно пользоваться этим каналом взаимодействия. Они не только получают информацию, но и имеют возможность обратиться в органы власти, например, с использованием виджетов, так называемых, элементов платформ обратной связи "Госуслуг", — рассказал Олег Качанов.

Решение об обязательном ведении страниц нашло большой отклик у россиян. Как отметил генеральный директор АНО "Диалог Регионы", головной организации Центров управления регионами и координатором проекта по развитию госпабликов, Владимир Табак, это подтверждают результаты социологических опросов.

"Согласно результатам исследования ВЦИОМ, 33% жителей России читают и подписаны на госпаблики. Для нас это большая ответственность. Одна из следующих задач — работа над точками роста: создание универсального набора функций в паблике для граждан независимо от масштаба страницы, поддержка администраторов страниц, повышение качества контента. В приоритете — польза для человека", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что свыше 925 тысяч обращений направили нижегородцы в ЦУР за четыре года.