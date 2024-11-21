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Политика

Эксперт-мониторинг событий с 22 по 29 ноября 2024 года от АНО "Минин-центр"

29 ноября 2024 19:06  [89] Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Россия демонстрирует принципиальную позицию на постсоветском пространстве", "Новые очертания процесса формирования Нижегородской агломерации", "Любовь и уважение к традиционным русским ценностям".

Федеральная тема – Россия демонстрирует принципиальную позицию на постсоветском пространстве

Эксперт "Минин-центра", директор научно-образовательного центра востоковедения, доцент кафедры международной журналистики НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, к.ист.н.  Эрадж Боев считает, что саммит Организации Договора о коллективной безопасности, состоявшийся 28 ноября 2024 года в столице Республики Казахстан городе Астане, стал важным событием, представляющим большой практический интерес не только для стран-участниц, но и для всего остального мира.

"Необходимо отметить, что это третий по счету саммит ОДКБ, состоявшийся в условиях проведения Россией специальной военной операции.  Безусловно, центральным событием в рамках данного мероприятия стало выступление Президента России Владимира Путина, в котором он отметил тот факт, что нанесение ударов дальнобойным оружием западного производства по территории России означает прямое вовлечение НАТО в конфликт с Российской Федерацией. Также он подчеркнул, что Россия в состоянии дать на это жесткий ответ с использованием новейших вооружений, превосходящих по своим параметрам западное оружие. Данное выступление было обращено как к коллективному Западу, так и к нашим партнёрам по ОДКБ, показывая, что мы имеем все возможности дать решительный ответ врагам и, наоборот, дать защиту друзьям.

Это важный сигнал о том, что в соответствии с новой ядерной доктриной России её ядерный "зонтик" прикрывает всю территорию стран членов ОДКБ, а также о том, что военное освоение постсоветского пространства Западом неприемлемо. Этот сигнал похож на требования России к США и НАТО о предоставлении ей "гарантий безопасности" в Европе, выдвинутые в декабре 2021 года перед началом СВО. 

И этот сигнал, дополнительные гарантии безопасности по ОДКБ отражает принципиальную позицию РФ на постсоветском пространстве.

В рамках саммита были обсуждены различные вопросы в сфере обеспечения коллективной безопасности участников блока и были подписаны 14 документов, среди которых особое место занимает Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которой отвергаются и осуждаются любые попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и содержится призыв ко всем государствам противодействовать проявлениям нацистской идеологии и героизации нацизма. Действия нацистского режима, установленные Международным военным трибуналом в Нюрнберге, расцениваются как геноцид народов СССР. Данный пункт Декларации может свидетельствовать о принципиальном единстве подходов стран-участниц ОДКБ к знаковым событиям общей истории. 

Вместе с тем, для адекватного понимания роли ОДКБ в современных процессах политического, военного и социально-экономического характера необходимо рассмотреть проблемное поле взаимодействия России со странами Южного Кавказа и Центральной Азии, входящими в состав данного объединения. 

Возникнув в 1992 году в результате заключения так называемого Ташкентского пакта, Организация Договора о коллективной безопасности сыграла важную роль в обеспечении порядка и стабильности на постсоветском пространстве в переходную эпоху, в условиях негативных последствий распада СССР. При этом вплоть до настоящего времени как бывших, так и действующих членов ОДКБ характеризует многовекторный подход во внешней политике, который является наследием этой эпохи. На практике реализация многовекторной внешней политики странами-участницами ОДКБ привела к развитию двусторонних связей с внешними игроками, в том числе в плане военного сотрудничества. В середине 1990-х - начале 2000-х годов страны региона, являясь членами СНГ и ОДКБ, активно развивали взаимодействие со своими соседями и внерегиональными державами и объединениями, включая США, ЕС и НАТО. Так, в Казахстане с 2003 года ежегодно проводились военные учения "Степной Орел" с участием военнослужащих стран НАТО. После того как Казахстан возглавил Касым-Жомарт Токаев, проведение этих учений было поставлено на паузу. Тем не менее военнослужащие Казахстана и Кыргызстана принимали участие в многонациональных военных учениях "ЭФЕС-2022" в турецком Измире 29 мая – 9 июня 2022 года вместе с такими членами НАТО как Турция, США и Италия.

С 2001 по 2014 годы на территории Кыргызстана функционировала авиабаза ВВС США в Манасе, в последние годы существования действовавшая в качестве центра транзитных перевозок.

Особые отношения центральноазиатские участники ОДКБ поддерживают с Турцией, что обусловлено особой культурной, научно-образовательной, экономической и политической ролью этой страны в регионе. В Кыргызстане действуют Кыргызско-турецкий университет "Манас", сеть школ турецкого государственного просветительского фонда "Маариф". В Казахстане осуществляет свою деятельность Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави. Помимо этого, в этих странах действуют и другие образовательные учреждения, функционирующие на основе двусторонних соглашений с Турцией, а также предприятия, прямо или косвенно связанные с турецким бизнесом. Продвигая с начала 1990-х годов в Центральной Азии свои интересы, Турция придает важное значение тюркскому этнополитическому фактору. Казахстан и Кыргызстан с 2009 года являются членами Организации Тюркских Государств (до 2021 г. – Тюркский Совет). В число уставных целей и задач данного объединения входит выработка странами-участниками общих позиций по внешнеполитическим вопросам.

С 2021 года действует соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о военном сотрудничестве, причем документ предусматривает взаимодействие между странами в таких областях, как проведение совместных учений, военная разведка и обмен военным персоналом. Одновременно с этим с 2018 года между Казахстаном и Китаем действует соглашение о военно-техническом сотрудничестве, включающее подготовку и обучение военно-технических кадров, проведение совместных испытаний образцов вооружения и военной техники. Также в 2020 году был подписан договор о военном сотрудничестве между Казахстаном и Россией. В ноябре 2023 года Казахстан и Турция подписали в Анкаре план военного сотрудничества на 2024 год. 

Кыргызстан также имеет договор о военно-техническом сотрудничестве с Турцией. Примечательно, что военное сотрудничество с Турцией развивает и персоязычный Таджикистан. В 2023 году Таджикистан и Турция подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны, в соответствие с которым стороны намерены обмениваться опытом в области организации обороны страны, защиты границ и противодействия терроризму. При этом Таджикистан проводит антитеррористические учения совместно с Китаем, а в том же 2023 году в рамках визита в Таджикистан министра обороны Ирана Мохаммада-Реза Аштиани обе стороны договорились о проведении совместных военных учений и о сотрудничестве в области военной разведки.

Несмотря на сохраняющееся присутствие в составе ОДКБ Армении, с 11 по 20 сентября 2023 года на территории республики проводились совместные военные учения Армении и США "EAGLE PARTNER – 2023". В 2024 году было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Арменией и Францией. 

Проблемным моментом в деятельности ОДКБ является сложный характер взаимоотношений между отдельными его членами. Так, в сентябре 2022 года эскалация пограничного конфликта между странами-участницами организации –Таджикистаном и Кыргызстаном – привела к человеческим жертвам с обеих сторон. Отдельной проблемой является давление западных стран на национальные финансовые системы стран-членов ОДКБ с целью оказания опосредованного негативного воздействия на финансовую систему России. По состоянию на 2024 год карты национальной платёжной системы "Мир" из-за риска вторичных санкций перестали обслуживать отдельные банки Таджикистана, большинство банков Казахстана, а также все практически все банки Армении и Кыргызстана.

Вместе с тем, за свою более чем 30-летнюю историю Организация Договора о коллективной безопасности продемонстрировала определенную эффективность. Так, на протяжении всего периода своего существования ОДКБ идёт взаимодействие по противодействию распространения наркотрафика в регионе. Организация Договора о коллективной безопасности является ключевым фактором, обеспечивающим стабильность политических систем и незыблемость конституционного строя региональных государств. События января 2022 года в Казахстане продемонстрировали эффективность данной организации при обеспечении стабилизации положения в стране и восстановлении общественного порядка. Также в рамках деятельности ОДКБ сформирована многоуровневая экосистема, включающая в себя не только силовые институты, но и сферу образования, науки и культуры, что способствует развитию интеграционных процессов на постсоветском пространстве. По сути, ОДКБ стал одним из региональных интеграционных треков наряду с СНГ и ЕАЭС. Укрепляется взаимодействие ОДКБ с ШОС, в первую очередь с Китаем, Ираном и Индией, что открывает возможные перспективы количественного и качественного роста ОДКБ.

Важнейшими задачами, стоящими сегодня перед ОДКБ, являются укрепление единства организации, объединение совместных усилий по борьбе с активизировавшейся террористической угрозой, а также обеспечение безопасности на южном контуре СНГ в условиях сохраняющихся угроз и рисков. И, конечно, важно отметить, что данная организация, созданная в принципиально иных геополитических условиях, требует   реформирования в соответствии с новыми вызовами".

Региональная тема – Новые очертания процесса формирования Нижегородской агломерации

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что начало строительства нового жилого района близ д. Ольгино на юге Н.Новгорода и принятое 26 ноября 2024 года решение Совета депутатов Кстовского округа о присоединении муниципалитета к городскому округу Нижний Новгород продолжают тенденцию, начавшуюся в 2019 году присоединением к областному центру Новинского сельсовета Богородского района, и обозначают новые очертания процесса формирования Нижегородской агломерации.

"Тенденция отвечает приоритетам Стратегии пространственного развития России, принятым постановлением правительства РФ 13.02.2019 на период до 2025 г., а метод объединения может рассматриваться как путь, дающий наиболее быстрое достижение ряда статистических показателей, позволяющих Нижнему Новгороду закрепить и усилить свои позиции в первой группе перспективных центров экономического роста, которые Стратегия пространственного развития определяет как города, образующие крупные городские агломерации и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат вклад в экономический рост Российской Федерации более 1% ежегодно. 

Включение показателей по численности населения, по деятельности газо- и нефтеперерабатывающих и пр. предприятий Кстово в отчётность Нижнего Новгорода позволяет сформировать позитивные сведения областного центра и региона о мерах в рамках реализации Стратегии территориального развития к 2025 г. Для уровня жизни населения, как отметил глава Кстовского муниципального округа Иван Уланов, ничего не изменится: налоговые ставки, стоимость полиса ОСАГО и тарифы ЖКХ останутся прежними, категории самих населенных пунктов не изменятся, поэтому сельские льготы тоже сохранят, стоимость и расписание в общественном транспорте останется на том же уровне, все кстовские праздники тоже сохранят, проходить они будут на тех же площадках, что и сейчас. Но что будет с системой управления? Дело в том, в районах Н.Новгорода, - если Кстовский округ будет присоединён целостно, в качестве "района" города, - нет представительных органов власти, нет "своих" депутатов, население избирает только депутатов городской думы Н.Новгорода, а главы районов назначаются главой областного центра. В какой мере кстовчане готовы отказаться от "своих" депутатов? – это далеко не пустяшный вопрос, который с ними не обсуждался. Или речь идёт о создании прецедента, когда один из "районов" Н.Новгорода будет оснащён "своим" советом депутатов? В этом случае обсуждать тему надо с жителями Н. Новгорода. 

Важным моментом агломерации является повышение пространственной мобильности населения: кстовский глава написал в своем Telegram-канале, что на территорию округа переезжает много нижегородцев, местом работы которых остается областной центр. Факторы расселения, трудовой пространственной мобильности и транспортной инфраструктуры для обслуживания этой мобильности – это "три кита" устойчивого развития агломерации. В свете этого подхода можно отметить сильные и слабые стороны нового жилого района близ д. Ольгино.

К положительным сторонам относится новое качество жилой застройки и новые возможности завершения программы расселения ветхого фонда, новая инфраструктура тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения с большим запасом прочности, комплексность застройки, в структуре которой запроектированы дошкольное учреждение, школа, спортивные сооружения. К слабым сторонам относится то, что социально-урбанистическая платформа проекта не указывает предположительных маршрутов трудовой территориальной мобильности  для тех 10 тысяч человек, которые будут проживать в новом "спальном" районе, и не предполагает создания новых мест трудовой активности в "шаговой доступности" новосёлов. Не предполагает он и создания вблизи нового кластера жилых комплексов (от Ольгино до "Окского берега") своих центров культурного досуга (кинотеатры, театры, музеи, спортивные центры и пр.). Если считается, что новосёлы жилого района Ольгино будут ездить на работу и за культурным досугом в "старый город", то для ежедневной маятниковой трудовой мобильности нужна транспортная инфраструктура с новыми уровнями пропускной способности, скорости и комфорта. Дублёр пр. Гагарина, который соответствовал уровню запросов 1990-х гг., для новой перспективы маловат. Стратегия транспортной связи новых территорий, - будь то жилой район Ольгино, Окский берег или Кстовский муниципальный округ, -  и объектов социального притяжения на территории "старого города", должна ориентироваться на опережающее проектирование и строительство метрополитена или иных скоростных видов городского общественного транспорта.

В этом, кстати, видится направление практического применения программы "государство для людей", в которой также активно участвует правительство Нижегородской области". 

Муниципальная тема – Любовь и уважение к традиционным русским ценностям

Эксперт "Минин-центра", эксперт НРО "Изборского клуба", и.о. заведующего кафедрой философии и общественных коммуникаций НГЛУ им. Н.А.Добролюбова, доцент каф. социально-правовых дисциплин Академии лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России-Волга,  к.филос.н. Павел Седаев отмечает, что 2024 год объявлен в России Годом семьи.

"В наших ранних публикациях мы уже обращались к данному вопросу, который был поднят великими русскими мыслителями и философами В.В. Розановым, И.А. Ильиным, П. Флоренским, Вл. С. Соловьевым и В.В. Зеньковским. Сегодня обратимся к теме семьи и значения семейного воспитания, о которой рассказывал еще один замечательный русский мыслитель Памфил Данилович Юркевич (1826 – 1874). 

Имя этого философа сегодня известно только в узких кругах специалистов. Он родился и вырос в семье священника. Образование получил в полтавской духовной семинарии, а затем в Киевской духовной академии. С 1851 года работал преподавателем философии в этой академии, а в 1861 году ему присваивают звание ординарного профессора, в том же году приглашен на философскую кафедру в Московский университет. П.Д. Юркевич является автором большого количества работ, посвященных религиозно-философской проблематике.

Кроме философских проблем П.Д. Юркевич много времени уделял вопросам семьи и семейного воспитания. Его работы, посвященные данной тематике "Чтение о воспитании", "Курс общей педагогики с приложениями", "Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению Слова Божия", вызывали интерес у представителей просвещенной общественности того периода времени, сохраняют свою актуальность и сегодня. 

Именно П.Д. Юркевич одним из первых высказал идею о том, что в воспитании ребенка должны принимать участие семья, общество, государство и церковь. При этом главная роль в воспитательном процессе должна принадлежать именно семье. П.Д. Юркевич отстаивал идею о том, что основная задача семейного воспитания должна быть направлена на развитие ребенка как личности во всем разнообразии ее свойств и проявлений. Важнейшей из таких задач является воспитание глубокой, искренней религиозности, внутренней нравственной свободы и стремление к нравственному совершенствованию. Следовательно, именно в семье, которую он называл "естественной средой воспитания", должны прививаться любовь и уважение к традиционным русским ценностям, таким как вера, любовь к ближнему, мудрость, стремление к самосовершенствованию, самопожертвенность и т.д.
Будучи глубоко религиозным человеком, П.Д. Юркевич считал, что одна из основных задач родителей является та, чтобы отметить личность своего ребенка "чертами бессмертия, которые суть мудрость и любовь, правда и святость".

Отсюда цели такого, истинного, воспитания: содействие ребенку "в достижении высшего совершенства, способствование в исполнении им долга перед Церковью, государством и семьею, наконец, оказание ему помощи в осуществлении его частного призвания. Эти цели определяют основные направления воспитания, которое есть служение всему человечеству".

В своих философских взглядах П.Д. Юркевич был сторонником так называемой "философии сердца". Данная сугубо отечественная философская концепция направлена на изучение и познание человеческого сердца как центра духовной жизни человека. Именно "сердце есть средоточие нравственной жизни человека", - пишет он. Поэтому в своей фундаментальной работе "Курс общей педагогики" П.Д. Юркевич говорит о том, что основная задача в воспитательном процессе, как в семье, так и в школе – необходимость "переместиться в сердце воспитанника", так как именно здесь и формируются нравственные ценности и идеалы взрослеющей личности.

Подводя итоги, следует отметить, что П.Д. Юркевич рассматривает семью и семейное воспитание с точки зрения духовно-нравственных категорий, которую необходимо оценивать в качестве спасительного подвига человека, обретения им подобия Божьего на земле. В таком ключе воспитание детей понималось им как духовно-нравственное становление личности ребенка, совершающееся через действие Божьей благодати".

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Теги:
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