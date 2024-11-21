Инструменты для строительства блиндажей в зоне СВО отправили члены Общественной палаты Нижнего Новгорода Общество

Члены Общественной палаты Нижнего Новгорода продолжают собирать гуманитарную помощь для участников СВО с учетом их пожеланий. Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков отметил, что в первую очередь были собраны бензопилы и множество комплектующих деталей к ним, данные инструменты необходимы для строительства блиндажей.

"Символично, что гуманитарную помощь мы отправляем от стен собора, построенного во имя Святого Благоверного князя Александра Невского и подножия памятника нашему непобедимому полководцу. Именно за наше будущее и будущее детей сражаются доблестные защитники на передовой", – рассказал Роман Пермяков, дополнив, что также для участников СВО будут отправлены станок для заточки цепей, моторное масло, запчасти для РЭБ, рации и ноутбук.

Напомним, что на днях на улице Советской появилось новое граффити авторства нижегородских художников: на рисунках изображены участники СВО, советский воин времен Великой Отечественной войны, медики, пожарный и волонтёры.