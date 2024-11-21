Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийскому конкурсу "Освободители Европы"

В преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне объявлен Всероссийский конкурс "Освободители Европы". Конкурс проводится в рамках проекта ООД "Бессмертный полк России" при поддержке Фонда президентских грантов. Его целью является сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и решающем вкладе СССР в освобождение европейских стран от нацизма.
"Бессмертный полк России уже проводил подобные конкурсы, которые были связаны со Сталинградской битвой, с блокадой Ленинграда, с победой под Москвой. А сейчас наш конкурс посвящен событиям 1944-45 годов, когда Красная Армия начала свое победное движение уже на территории европейских государств. Мы хотим подрастающим поколениям и всем семьям показать через историю их родных и близких, что наши бойцы и командиры Красной Армии были освободителями Европы, а не захватчиками", - отметила сопредседатель центрального штаба "Бессмертного полка России", депутат Госдумы РФ Елена Цунаева.
Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 10 лет и старше, а также граждане иностранных государств, предки которых освобождали Европу в составе Красной Армии или в союзничестве с ней.
Работы принимаются в четырех форматах:
- история (рассказ, эссе) об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944-1945 гг. в формате текста, с использованием дополнительных материалов (фото-, видео, сканов документов);
- видеоролик об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944-1945 гг.:
- история в фотографиях и документах об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944-1945 гг. в формате презентации;
- история об участнике военных и освободительных операций на территории Европы в 1944-1945 гг. в формате графического рассказа, рисунков.
"У нас на сайте есть материалы, которые помогут найти информацию о ваших предках. Сама тема - освобождение Европы - очень важна с той точки зрения, что многие люди через истории своих героев смогут прочувствовать и воспринять те события, которые разворачивались в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнула руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Наталья Шадрина.
Подать заявку на участие в конкурсе "Освободители Европы" можно на сайте: https://osvoboditeli.pravnuki-pobediteley.ru/ до 30 января 2025 года включительно.
По итогам конкурса победители будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения. Также в Москве состоится Международный форум организаторов шествия Бессмертного полка в странах ближнего и дальнего зарубежья с участием победителей конкурса, а фотографии героев и их истории, присланные участниками, будут увековечены на интерактивном панно, созданном на основе уникальной авторской картины.
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