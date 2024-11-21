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Общество

Движение автобусов возобновилось через площадь Свободы

30 ноября 2024 18:15  [50] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Возобновлено движение общественного транспорта по временной дороге через площадь Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в министерстве транспорта Нижегородской области.

Согласно информации, электробусные маршруты Э-9 и Э-17, а также автобусные маршруты А- 3, А-61, Т-70, Т-91 будут следовать на площадь Минина и Пожарского через площадь Свободы, минуя улицы Белинского, Ковалихинскую и Минина.

Пассажиров просят учитывать изменения при планировании поездок.

Как сообщалось ранее, временный проезд открылся по площади Свободы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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