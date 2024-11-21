Денис Гришин из Нижегородской области завоевал золото на чемпионате "Профессионалы" Общество

Денис Гришин из Нижегородской области завоевал золото на чемпионате "Профессионалы".

Финал чемпионата профессионального мастерства проходил в Санкт- Петербурге.

В составе команды Нижегородской области было 9 человек.

По информации нижегородского минобра, учащийся Арзамасского коммерческо-технического техникума Денис Гришин завоевал золото в компетенции "Работы на токарных универсальных станках".

Наставником Дениса Гришина является Василий Турутин.

Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, зарегистрирован приказ, согласно которому победители и призёры чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий получат "отлично" по демонстрационному экзамену в колледжах.

"Это хороший стимул для ребят", — отметил Сергей Кравцов.



