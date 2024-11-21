Денис Гришин из Нижегородской области завоевал золото на чемпионате "Профессионалы".
Финал чемпионата профессионального мастерства проходил в Санкт- Петербурге.
В составе команды Нижегородской области было 9 человек.
По информации нижегородского минобра, учащийся Арзамасского коммерческо-технического техникума Денис Гришин завоевал золото в компетенции "Работы на токарных универсальных станках".
Наставником Дениса Гришина является Василий Турутин.
Как заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, зарегистрирован приказ, согласно которому победители и призёры чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и Чемпионата высоких технологий получат "отлично" по демонстрационному экзамену в колледжах.
"Это хороший стимул для ребят", — отметил Сергей Кравцов.
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