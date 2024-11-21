Обвиняемые в серии краж телефонов и денег предстанут перед судом в Дзержинске Происшествия

Обвиняемые в серии краж телефонов и денег предстанут перед судом в Дзержинске.

Следователями УМВД России по г. Дзержинску окончено расследование уголовного дела в отношении троих злоумышленников, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 и 3 статьи 158 УК РФ (кража).

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, двое водителей такси предлагали своим пассажирам, которые находились в состоянии опьянения, посетить кафе на улице Красноармейская. Прибывшим в заведение гражданам без их ведома добавляли в заказ дополнительную алкогольную продукцию.

Для того, чтобы осуществить оплату итогового счета, владелец кафе забирал на время банковские карты посетителей и проводил операции через терминал.

По окончании распития алкоголя злоумышленники предлагали довезти дзержинцев до дома и во время поездки присваивали себе мобильные телефоны некоторых из пассажиров. Общая сумма материального ущерба составила 285 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранителями установлены 14 потерпевших от действий злоумышленников. На имущество фигурантов наложен арест в размере 130 000 рублей.

Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.