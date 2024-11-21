Нижегородец фиктивно зарегистрировал 2 иностранцев в своей квартире на улице Ильинской Происшествия

Факт нарушения миграционного законодательства выявлен полицейскими в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, участковые уполномоченные полиции установили личность 60-летнего нарушителя. Установлено, что мужчина фиктивно зарегистрировал 2 иностранцев в своей квартире на ул. Ильинской. Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Гражданину может быть назначено до 5 лет лишения свободы.

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