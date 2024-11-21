Нижегородец фиктивно зарегистрировал 2 иностранцев в своей квартире на улице Ильинской

Факт нарушения миграционного законодательства выявлен полицейскими в Нижегородском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, участковые уполномоченные полиции установили личность 60-летнего нарушителя.
Установлено, что мужчина фиктивно зарегистрировал 2 иностранцев в своей квартире на ул. Ильинской.
Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Гражданину может быть назначено до 5 лет лишения свободы.
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