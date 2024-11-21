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Происшествия

Нижегородку подозревают в противоправных действиях в отношении своего ребёнка

01 декабря 2024 15:09  [112] Происшествия

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по информации о противоправных действиях местной жительницы в отношении своего ребенка.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в ходе мониторинга сети «Интернет» выявлено сообщение, в котором сообщается о том, что местная жительница причиняет вред малолетнему малышу, оставляет на улице без одежды, а после фиксирует свои действия на видео. В семье проживают несколько подростков.

По данному факту прокуратура области организовала надзорные мероприятия, в рамках которых будут проверены условия проживания и воспитания детей.

Также будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

 

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Теги:
Дети Прокуратура
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