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Происшествия

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Нижнем Новгороде

01 декабря 2024 13:08  [143] Происшествия

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной автоаварии в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 1 декабря около 01:07 на 5 км автодороги Зеленый город, Нижегородский район, г. Н.Новгорода, водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП один несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения получил травмы не совместимые с жизнь, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГАИ и следственно-оперативной группы полиции установлено, что автомобиль «Фольксваген Поло» принадлежит каршеринговой компании, а аккаунт, по которому арендовано авто, зарегистрирован на пострадавшего пассажира 2005 года рождения.

Вынесено определение о возбуждении административного материала по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ.

 

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Теги:
ДТП
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