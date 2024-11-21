Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Нижнем Новгороде Происшествия

Полицейские устанавливают обстоятельства смертельной автоаварии в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, 1 декабря около 01:07 на 5 км автодороги Зеленый город, Нижегородский район, г. Н.Новгорода, водитель 2008 года рождения, управлявший автомобилем «Фольксваген Поло», не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП один несовершеннолетний пассажир 2008 года рождения получил травмы не совместимые с жизнь, водитель и пять пассажиров 2005, 2008, 2007, 2009 и 2010 годов рождения, среди которых четыре девушки, получили телесные повреждения.

Сотрудниками ГАИ и следственно-оперативной группы полиции установлено, что автомобиль «Фольксваген Поло» принадлежит каршеринговой компании, а аккаунт, по которому арендовано авто, зарегистрирован на пострадавшего пассажира 2005 года рождения.

Вынесено определение о возбуждении административного материала по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ.