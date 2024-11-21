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Общество

Акция "Покормите птиц зимой" стартует в Нижегородской области

01 декабря 2024 16:57  [104] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

В Нижегородской области стартует ежегодная всероссийская экологическая акция «Покормите птиц зимой!», к которой могут присоединиться все желающие.

Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

«Зимняя подкормка играет важную роль в сохранении популяции птиц. В этот период, когда естественный корм становится труднодоступен из-за снега и холода, птицам требуется значительно больше энергии для обогрева своего тела. Помочь им найти пищу в такие сложные времена – это не просто акт доброты, а жизненная необходимость. Регулярная подкормка позволяет птицам выжить в суровые зимние месяцы, обеспечивая их достаточным количеством питательных веществ для поддержания активности и здоровья», - отметил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

В Нижегородской области обитает более 300 видов птиц, из которых зимовать в регионе остается около 30 видов пернатых, среди них - щегол, лазоревка, большая синица, пухляк, свиристель и др. Большинство из них оседлые, однако встречаются гости из северных регионов, для обитания которых зима считается более мягкой - например, разные виды синиц, снегирей, поползней и щеглов.

«Птицам требуется разнообразный рацион для получения всех необходимых питательных веществ. Важно учитывать особенности питания разных видов. Например, мелкие воробьиные едят сырые семечки подсолнечника, а также несоленое сало и мясо. Даже дятлы могут заинтересоваться салом. Специальные корма покупать необязательно. Главное – избегать соли и жарки. Самый простой вариант угощения для птиц – семена подсолнуха. Также подойдут просо, овес, пшеница, арахис и тыквенные семечки», - подчеркнули в Минлесхозе Нижегородской области.

Для участия в акции нужно изготовить и повесить новую кормушку или воспользоваться уже имеющейся, главное – регулярно пополнять её подходящим для птиц кормом. Помимо грамотного выбора корма, важно правильно расположить кормушку: она должна быть защищена от снега и дождя, а также недоступна кошкам и мелким хищникам, при этом оставаться заметной для птиц благодаря ярким элементам, таким как ленты.

«Ежегодно наши сотрудники вместе с ребятами из школьных и дошкольных лесничеств ухаживают за птицами и участвуют в их подкормке, что помогает прививать детям и взрослым любовь к природе и ответственное отношение к окружающей среде. Совместное изготовление кормушек и наблюдение за птицами также может стать увлекательным семейным занятием, которое укрепит семейные узы и внесет вклад в сохранение планеты. Присоединяйтесь к традиционной экологической акции!» - добавил Роман Воробьев.

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Теги:
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