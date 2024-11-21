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Политика

Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главы МСУ Тонкинского округа Александра Баева

01 декабря 2024 14:05  [86] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни главы МСУ Тонкинского муниципального округа Александра Баева.

Александр Баев умер на 66-м году жизни.

«Вся трудовая деятельность Александра Витальевича Баева связана с Тонкинской землей. Он очень хорошо знал и любил округ, постоянно общался с людьми. Проделал со своей командой большую работу по подготовке 300-летия Тонкина, а также по определению дальнейших планов развития. Благодаря Александру Витальевичу Баеву многие сумели понять и полюбить эту удивительную часть Нижегородской области. Безусловно, это большая потеря для нас всех. Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Витальевича», - заявил Глеб Никитин.

 

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