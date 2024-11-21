Водитель в Дзержинске переехал двух лежавших на дороге мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
ЧП произошло на улице Гайдара 1 декабря около 01:48 .
По предварительной информации, автомобиль Лада совершил наезд на лежащих на проезжей части мужчин 1996 и 1998 года рождения.
28-летний потерпевший скончался до приезда скорой помощи, 26-летний мужчина пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.
Устанавливаются обстоятельства случившегося.
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