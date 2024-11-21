Водитель в Дзержинске переехал двух лежавших на дороге мужчин Происшествия

Водитель в Дзержинске переехал двух лежавших на дороге мужчин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

ЧП произошло на улице Гайдара 1 декабря около 01:48 .

По предварительной информации, автомобиль Лада совершил наезд на лежащих на проезжей части мужчин 1996 и 1998 года рождения.



28-летний потерпевший скончался до приезда скорой помощи, 26-летний мужчина пострадавший был доставлен в медицинское учреждение.



В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.