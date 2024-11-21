Около 1,7 тыс. нижегородцев трудоустроились в 2024 году благодаря программе субсидирования найма Экономика

В Нижегородской области около 1,7 тысячи жителей были приняты на работу в 2024 году благодаря программе субсидирования найма, 87% из них – это молодые люди в возрасте до 30 лет.

По данным регионального кадрового центра, в рамках этой программы успешно трудоустраиваются специалисты из различных сфер. Среди востребованных специальностей - бетонщики, монтажники, инженеры-электрики, консультанты по образовательным программам, слесари механосборочных работ, сборщики корпусов металлических судов и кухонные работники.

«Программа направлена на поддержку как работодателей, так и соискателей, она стимулирует создание новых рабочих мест и содействует социальной интеграции молодежи в рынок труда. Мы видим, как увеличивается число молодых людей, успешно устраивающихся на различные вакансии, что способствует не только их профессиональному развитию, но и общему росту экономики региона», - отметила директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Участие в программе субсидирования найма доступно для различных категорий граждан, включая молодежь до 30 лет, уволенных по сокращению; тех, кто находится под риском увольнения; ветеранов боевых действий и лиц с инвалидностью.

«Такая поддержка имеет множество преимуществ. Благодаря программе создаются новые рабочие места, оказывается финансовая помощь работодателям, что снижает их затраты на наем. Кроме того, программа способствует социальной интеграции ветеранов боевых действий и людей с инвалидностью, а также увеличивает количество квалифицированных кадров», - подчеркнул руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

Напомним, в 2023 году Нижегородская область вошла в число 17 пилотных субъектов РФ, где в рамках нацпроекта «Демография», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, была проведена комплексная модернизация службы занятости. В результате в регионе была обновлена вся сеть центров занятости и внедрены новые подходы, позволяющие комплексно решать задачи по трудоустройству граждан.