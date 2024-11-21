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Общество

Вслед за оттепелью в Нижегородскую область придут морозы до -7°

02 декабря 2024 07:58  [63] Общество

Фото: Светлана Шуга

В начале этой неделе, на старте первого месяца зимы, Нижегородская область окажется под влиянием мощного потока атлантического тепла. В такой ситуации почти до середины следующей недели в небе будет много облаков, но преимущественно без осадков, а термометры днём будут перешагивать за "плюс". В четверг-пятницу локальные снежные заряды принесут похолодание.

Так, в понедельник и вторник будет пасмурно, днём 0...+1°, ночью будет подмораживать до -1°. Юго-западный ветер усилится до 4 м/с, влажность очень высокая - будет довольно промозгло. Атмосферное давление в пределах нормы.

В среду столбики термометров снова сползут в стабильный "минус": днём -1...-2°. При этом будет ветренно, а к вечеру пойдёт снег, и температура начнёт понижаться.

С четверга атмосферное давление сильно повысится, на небе начнут появляться прояснения, ветер стихнет почти до штиля, а морозец окрепнет. Так, в четверг, 5 декабря днём -3...-4°, в пятницу - уже -6°.

В выходные прогнозируется переменная облачность, ветер 2-3 м/с, а температура в эти дни составит -4...-7°.

Как рассказали специалисты центра метеопрогнозов Фобос, наступившая зима практически на всей территории России будет теплее нормы на 2–3°. Ввиду ожидаемой тёплой погоды и небольшого количества осадков, снежный покров будет оставаться ничтожно малым, как минимум, до середины декабря.

А настоящая русская зима с трескучими морозами придёт лишь в январе, а самые сильные и обширные морозы ожидаются в конце января–начале февраля, когда 2/3 территории страны окажется во власти лютого холода.

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