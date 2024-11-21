Новый мурал в честь участника СВО Ильи Абрамова открыли в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтёры Победы"

В школе №27 Нижнего Новгорода открыли арт-объект, посвященный участнику специальной военной операции Илье Абрамову. Об этом сообщает НРО ВОД "Волонтёры Победы".

Мурал создан в рамках проекта "Социальные граффити", который стал одним из победителей конкурса "Открытый Нижний" в 2024 году. Организатором проекта выступает региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" при поддержке администрации Нижнего Новгорода и правительства Нижегородской области.

"Сегодня мы открываем патриотический арт-объект, который посвящен герою специальной военной операции. Этот проект — дань уважения и благодарности тем, кто проявляет невероятное мужество и самоотверженность, защищая нашу Родину. Мы надеемся, что этот арт-объект станет символом единства, мужества и патриотизма для всех нас, а также напоминанием о важности поддержки наших солдат", - сказала руководитель НРО ВОД "Волонтёры Победы" Мария Самоделкина.

После окончания школы №27 Илья Абрамов поступил в Нижегородское речное училище, позже закончил Волжскую академию водного транспорта. Военную службу проходил на Северном флоте. Участвовал в морских походах военной операции в Сирии, за что награжден медалью "Участник военной операции в Сирии". В 2022 году отправился в зону проведения специальной военной операции. Погиб, выполняя боевое задание. Награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что новое граффити "Наши герои" появилось на улице Советской в Нижнем Новгороде.