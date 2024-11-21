Иван Носков рассказал о своих задачах на посту главы Самары Политика

Фото: Telegram-канал Ивана Носкова

Исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков рассказал о своих главных задачах, сообщает "Обозрение".

Так, экс-мэр Дзержинска Нижегородской области впервые упомянул, что получил приглашение возглавить Самару от губернатора региона Вячеслава Федорищева.

"Задачи поставили сложные, но интересные, поэтому я и согласился. То, что сегодня происходит в областном центре, не устраивает ни губернатора, ни жителей. За время работы я должен кардинально изменить ситуацию, причем в самом обозримом будущем. Нужно провести муниципальную реформу, перейти на одноуровневую систему местного самоуправления", - сказал Иван Носков.

Он также добавил, что к числу приоритетных задач относятся сохранение исторического центра Самары и защита объектов культурного наследия.

"И очень хорошо, что в этом вопросе у самарцев есть "защитник интересов" и на федеральном уровне — депутат Госдумы Александр Хинштейн. С ним мы уже неоднократно встречались, обсуждали перспективы и варианты развития исторического центра", - добавил врио главы Самары.

Как сообщалось ранее, экс-мэр Дзержинска Иван Носков был назначен и.о. главы Самары.