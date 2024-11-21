Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
Маршруты автобусов Т-91 и Т-97 будут сокращены с 1 декабря
Новые спортивные объекты Нижегородской области
Кадры для отрасли НХП будут готовить в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
02 декабря 2024 14:59  [102] Россиянам доступны более 45 международных авианаправлений
02 декабря 2024 14:50  [96] Реализацию проекта "Российское село" обсудили в Штабе общественной поддержки
02 декабря 2024 14:38  [131] Движение у Дворца спорта на проспекте Гагарина закроют 3, 6 и 8 декабря
02 декабря 2024 13:57  [126] Капремонт завершили в терапевтическом отделении Большеболдинской ЦРБ
02 декабря 2024 13:15  [146] Традиционная предновогодняя акция "Ёлочка, живи!" началась в Нижегородской области
02 декабря 2024 12:08  [192] Новый мурал в честь участника СВО Ильи Абрамова открыли в Нижнем Новгороде
02 декабря 2024 09:49  [198] Выдача электронных паспортов на авто резко снизилась в России
02 декабря 2024 08:57  [209] Соревнования добровольных пожарных дружин прошли на АПЗ
02 декабря 2024 07:58  [281] Вслед за оттепелью в Нижегородскую область придут морозы до -7°
02 декабря 2024 07:33  [274] График работы реверсивной полосы на Борском мосту изменился с 1 декабря
Общество

Реализацию проекта "Российское село" обсудили в Штабе общественной поддержки

02 декабря 2024 14:50  [96] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки прошел круглый стол на тему: "Реализация федерального проекта партии "Единая Россия" "Российское село" в Нижегородской области".

Его провел координатор партпроекта, председатель Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Одной из важных тем стала реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

По словам Александра Двойных, в федеральном бюджете на 2025 год финансирование госпрограммы увеличено до 115 млрд рублей, что на 45 млрд больше, чем в текущем году. Часть средств пойдет на поддержку льготной сельской ипотеки, что позволит улучшить условия жизни селян.

"Наша задача – не снижать темпы, чтобы все выделенные деньги дошли до территорий, контроль за эффективным освоением этих средств и качеством выполняемых работ", - отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Хомутов, в 2024 году общий объем средств федерального бюджета на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий Нижегородской области составил более 835 млн рублей. В рамках программы реализуется 143 проекта благоустройства сельских территорий, ведется строительство 22 индивидуальных жилых домов, детского сада на 240 мест и социального центра в Городце, а также строительство и ремонт автомобильных дорог в районах области.

Кроме того, участники обсудили вопросы обеспечения сельского хозяйства региона квалифицированными кадрами.

"С 2025 года в рамках нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартует федеральный проект "Кадры для АПК", по которому к 2030 году по всей стране откроется более 18 тысяч агроклассов. Но при этом важно, чтобы в каждом регионе выстраивалась бесшовная система взаимодействия "школа – колледж или вуз – работодатель", - отметил Александр Двойных.

Как рассказала заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, в регионе помимо Княгининского университета работают несколько образовательных организаций среднего профессионального образования, которые готовят кадры для работы на селе.

"Кроме того, в регионе ведется активная, а самое главное, скрупулёзная, работа по созданию агроклассов, направленная прежде всего на качество образования в этих классах. В настоящее время таких классов более ста. Ряд образовательных организаций уже претендуют на статус полноценных агрошкол", - уточнила она.

"Результаты работы университета рассматривались на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села, где опыт вуза был высоко оценён. Кроме того, есть поручение председателя Совета Федерации по проработке вопроса реконструкции дома культуры в Княгинино в студенческий кампус Нижегородского государственного инженерно-экономического университета", - отметил Александр Двойных.

Напомним, создание комфортных условий жизни на селе, системная поддержка агропромышленного комплекса, привлечение кадров для работы в сельской местности включены в народную программу партии «Единая Россия» и являются приоритетными задачами партийного проекта "Российское село".

При принятии федерального бюджета на 2025-2027 годы по инициативе партии предусмотрено дополнительное финансирование на поддержку АПК и развитие села. Особое внимание в рамках народной программы уделят работе по развитию малого агробизнеса.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Единая Россия Сельское хозяйство Штаб общественной поддержки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph