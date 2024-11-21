Реализацию проекта "Российское село" обсудили в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

В Нижнем Новгороде на площадке Штаба общественной поддержки прошел круглый стол на тему: "Реализация федерального проекта партии "Единая Россия" "Российское село" в Нижегородской области".



Его провел координатор партпроекта, председатель Комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных. Одной из важных тем стала реализация государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

По словам Александра Двойных, в федеральном бюджете на 2025 год финансирование госпрограммы увеличено до 115 млрд рублей, что на 45 млрд больше, чем в текущем году. Часть средств пойдет на поддержку льготной сельской ипотеки, что позволит улучшить условия жизни селян.

"Наша задача – не снижать темпы, чтобы все выделенные деньги дошли до территорий, контроль за эффективным освоением этих средств и качеством выполняемых работ", - отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Хомутов, в 2024 году общий объем средств федерального бюджета на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий Нижегородской области составил более 835 млн рублей. В рамках программы реализуется 143 проекта благоустройства сельских территорий, ведется строительство 22 индивидуальных жилых домов, детского сада на 240 мест и социального центра в Городце, а также строительство и ремонт автомобильных дорог в районах области.

Кроме того, участники обсудили вопросы обеспечения сельского хозяйства региона квалифицированными кадрами.

"С 2025 года в рамках нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» стартует федеральный проект "Кадры для АПК", по которому к 2030 году по всей стране откроется более 18 тысяч агроклассов. Но при этом важно, чтобы в каждом регионе выстраивалась бесшовная система взаимодействия "школа – колледж или вуз – работодатель", - отметил Александр Двойных.

Как рассказала заместитель министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, в регионе помимо Княгининского университета работают несколько образовательных организаций среднего профессионального образования, которые готовят кадры для работы на селе.

"Кроме того, в регионе ведется активная, а самое главное, скрупулёзная, работа по созданию агроклассов, направленная прежде всего на качество образования в этих классах. В настоящее время таких классов более ста. Ряд образовательных организаций уже претендуют на статус полноценных агрошкол", - уточнила она.

"Результаты работы университета рассматривались на встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села, где опыт вуза был высоко оценён. Кроме того, есть поручение председателя Совета Федерации по проработке вопроса реконструкции дома культуры в Княгинино в студенческий кампус Нижегородского государственного инженерно-экономического университета", - отметил Александр Двойных.

Напомним, создание комфортных условий жизни на селе, системная поддержка агропромышленного комплекса, привлечение кадров для работы в сельской местности включены в народную программу партии «Единая Россия» и являются приоритетными задачами партийного проекта "Российское село".

При принятии федерального бюджета на 2025-2027 годы по инициативе партии предусмотрено дополнительное финансирование на поддержку АПК и развитие села. Особое внимание в рамках народной программы уделят работе по развитию малого агробизнеса.