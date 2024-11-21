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Экономика

Минстрой прогнозирует новые меры поддержки отрасли

02 декабря 2024 15:13  [114] Экономика

Минстрой не исключает новые меры поддержки отрасли, передает ТАСС.

По словам заместителя министра строительства РФ Никиты Стасишина, речь идет о возможных антикризисных мерах, которые будут обсуждаться совместно с Центробанком.

При этом, по словам чиновника, новые меры поддержки строительной отрасли России во многом зависят от инфляции и ключевой ставки.

"Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции, и от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ней подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и возможные условия изменений тех или иных программ, которые работают на территории нашей страны", - сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли.

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Теги:
Жилье Строительство
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