Минстрой прогнозирует новые меры поддержки отрасли

Минстрой не исключает новые меры поддержки отрасли, передает ТАСС.
По словам заместителя министра строительства РФ Никиты Стасишина, речь идет о возможных антикризисных мерах, которые будут обсуждаться совместно с Центробанком.
При этом, по словам чиновника, новые меры поддержки строительной отрасли России во многом зависят от инфляции и ключевой ставки.
"Давайте дождемся изменения ключевой ставки и изменения инфляции, и от того, в каком состоянии отрасль жилищного строительства к ней подойдет, от этого будут зависеть те меры поддержки и возможные условия изменений тех или иных программ, которые работают на территории нашей страны", - сказал замминистра.
Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин анонсировал новые меры поддержки строительной отрасли.
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