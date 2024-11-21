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Общество

Глеб Никитин: "В этом году в программе проекта "Уроки с путешествием" уделим особое внимание предстоящему 80-летию Великой Победы"

02 декабря 2024 16:57  [61] Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области 2 декабря стартовал новый сезон межрегионального туристско-образовательного проекта "Уроки с путешествием". В железнодорожное путешествие в Волгоград отправились около 600 школьников из четырех муниципалитетов региона. Дети смогут изучить историю Сталинградской битвы непосредственно в том месте, где происходили судьбоносные для современной России исторические события.

"В этом году в программе проекта уделим особое внимание предстоящему 80-летию Великой Победы. Корректировка программы будет именно для волгоградских школьников, которые приедут к нам в Нижний. Конечно, оставим историю ополчения, но также расскажем о том, почему Нижний Новгород одним из первых в стране получил звание "Город трудовой доблести" и как горьковчане ковали Победу в тылу", – рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам главы региона, в этом учебном году к проекту присоединятся более 13 тысяч юных нижегородцев – обучающиеся 10-х классов из всех школ области. Участие в проекте ребят этого года обучения неслучаен: программа учебного предмета "История России" именно для 10-го класса предусматривает всестороннее изучение событий Великой Отечественной войны.

"Наш проект стартовал в прошлом году по инициативе родительского сообщества региона. Благодарю за поддержку проекта губернатора Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова, руководство РЖД, ФПК и Горьковской железной дороги. Вместе мы ведем важнейшую работу по патриотическому воспитанию нашей молодежи, даем ребятам возможность вживую ознакомиться с наследием предков, чтобы начать еще больше ценить и любить свою Родину", – подчеркнул Глеб Никитин.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, первый сезон проекта "Уроки с путешествием" выдался успешным – с ноября 2023 года по февраль 2024 года в железнодорожные поездки отправились более 12 тысяч школьников.

"Ребята и их родители остались очень довольны тем, с каким интересом и пользой можно провести поездку. Для комфортного путешествия подготовлен современный состав, оборудованный душевыми кабинами, кондиционерами и розетками для подзарядки гаджетов. В поездке для ребят проходят познавательные и обучающие занятия, а также экскурсионная программа. Проект помогает нашим школьникам в интерактивной форме узнать исторические факты про Великую Отечественную войну и Сталинградскую битву", – сказал он.

В программе путешествий юных нижегородцев – посещение мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, музея-панорамы "Сталинградская битва", Волгоградского областного краеведческого музея, Мемориально-исторического музея и "Бункера Сталина", а также обзорная экскурсия по городу-герою Волгограду.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин провел урок об истории Нижнего Новгорода для волгоградских школьников.

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Теги:
ВОВ Глеб Никитин школьники
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