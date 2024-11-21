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Общество

Нижегородский опыт работы с ОКН и их собственниками представили на всероссийской выставке в Москве

02 декабря 2024 17:43  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский опыт работы с объектами культурного наследия (ОКН) и их собственниками представили на всероссийской выставке "ПРОреставрацию" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского правительства.

Руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Григорий Меламед выступил на панельной дискуссии "Бизнес в архитектурном наследии". Он напомнил, что Нижегородская область является пилотным регионом по разработке и внедрению Регионального стандарта по сохранению и приумножению культурно-исторического достояния России.

"Регион присоединился к "пилоту" одним из первых, и большинство мер, рекомендованных Регстандартом, у нас уже внедрено. Создана автономная некоммерческая организация "АСИРИС", которая выполняет функции "единого окна" по вопросам сохранения и использования ОКН. Работают "Заповедные кварталы", которые комплексно развивают и популяризируют квартал церкви Трех Святителей и Студеный квартал в Нижнем Новгороде. Мы активно привлекаем бизнес к восстановлению памятников архитектуры. Для этого разработали целый ряд мер поддержки: субсидируем работы по капремонту ОКН - многоквартирных жилых домов, компенсируем проценты по кредитам на восстановление ОКН, возмещаем собственникам затраты на их сохранение", - рассказал Григорий Меламед.

Сейчас субъекты РФ дополняют Регстандарт успешными региональными практиками.

"К важным показателям эффективности работы регионов в сфере сохранения исторической среды считаем важным отнести наличие открытого перечня ОКН, возможных к передаче инвестору. В нашем регионе есть каталог исторической недвижимости, которую потенциальные инвесторы могут купить или взять в аренду", - добавил Григорий Меламед.

Напомним, что поручение более активно вовлекать ОКН в хозяйственный оборот было дано в рамках послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

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Теги:
ОКН Реставрация
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