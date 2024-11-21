Трёхлетний мальчик погиб во время прогулки в детском саду в Верхних Печёрах Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Несчастный случай произошёл 2 декабря на территории детского сада, расположенного на улице Богдановича в микрорайоне Верхние Печёры Нижнего Новгорода. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, во время дневной прогулки трёхлетний мальчик находился на игровом комплексе, зацепился одеждой за одну из деталей, в результате чего произошла асфиксия. Малыш скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям сотрудников детского сада.

Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Нижегородской области также организовала проверку по факту гибели ребёнка. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются надзорным ведомством.