Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год увеличатся на 13,5 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

2 декабря состоялось очередное заседание постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по бюджетной, финансовой и налоговой политике под председательством Марка Фельдмана. На мероприятии присутствовали председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, а также его заместители Владимир Тарасов и Евгений Костин.

Депутаты рассмотрели предложения городской администрации по корректировке бюджета текущего года, озвученные директором департамента финансов Юрием Мочалкиным.

Так, в бюджете на 2024 год за счет межбюджетных трансфертов доходная и расходная части увеличиваются на 7,5 млн руб. Средства планируется направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, обеспечение жильем инвалидов и реконструкцию Нижегородской станции аэрации.

Обновленные параметры бюджета-2024 составят: доходы – 82 млрд 825,1 млн рублей, расходы – 87 млрд 227,6 млн рублей, дефицит – 4 млрд 402,5 млн рублей.

Также на заседании комиссии обсуждался проект бюджета следующего года. Доходы запланированы в размере 66 млрд 587,8 млн рублей. Налоговые поступления спрогнозированы в размере 29 млрд 671,4 млн рублей, неналоговые доходы в сумме 4 млрд 288 млн рублей.

В структуре налоговых поступлений основной объем составляет НДФЛ – 18 млрд 457,9 млн рублей (62,2%). Налоги на совокупный доход спрогнозированы в сумме 7 млрд 101,7 млн рублей., налоги на имущество – 3 млрд 115,8 млн рублей, государственная пошлина – 871,7 млн рублей, акцизы по подакцизным товарам – 124,3 млн рублей. В структуре неналоговых поступлений основной объем составят доходы от сдачи в аренду земли в сумме 1 млрд 426,9 млн рублей (33,3%) и прочих доходов от использования имущества в сумме 1 млрд 029,7 млн рублей (24%).

Расходы на 2025 год запланированы в сумме 69 млрд 924,3 млн рублей, что на 13 млрд 499,7 млн рублей больше, чем в 2024 году.

По итогам доклада Марк Фельдман отметил, что наибольший удельный вес в расходной части представляют, как и в прошлые годы, расходы на социальную сферу – 58%: образование, культура, социальная политика, физическая культура и спорт. Кроме того, 15% составляет ЖКХ, 14% – транспорт и дорожное хозяйство, 7% общегосударственные вопросы, 4% – обслуживание муниципального долга, 2% – охрана окружающей среды, национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Председатель комиссии предложил предусмотреть в бюджете средства на увеличение финансирования по направлениям поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и развития школьного спорта.

Спикер городской Думы обратил внимание коллег на важность этой поправки.

"Наша задача – не просто сохранить доступность бесплатных занятий спортом для школьников, а увеличить и количество секций по различным видам спорта, и их посещаемость. Всем известно, что спорт – это здоровье в любом возрасте. Школьный спорт дает ребенку базовый уровень, оттолкнувшись от которого, многие открывают для себя дорогу в спорт профессиональный", – сказал Евгений Чинцов.

Напомним, что основной финансовый документ будет рассмотрен депутатами городской Думы на очередном заседании 12 декабря.

"Постоянная комиссия по бюджету, финансовой и налоговой политике является заключительной комиссией по рассмотрению бюджета на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов, поэтому все предложения, сформулированные депутатами на заседаниях профильных постоянных комиссий, прошу проработать и предоставить депутатам до 9 декабря", – заключил Марк Фельдман.