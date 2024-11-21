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Спорт

Проведение Всемирных игр дружбы отложили до особого решения президента

02 декабря 2024 15:48  [47] Спорт

Проведение Всемирных игр дружбы в 2024 году отложено в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Подписанный главой государства документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

В тексте указывается, что проведение соревнований отложено для защиты прав спортсменов и спортивных организаций на свободный доступ к международной спортивной деятельности.

"Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований "Всемирные игры дружбы", - уточняется в документе.

Ранее первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге, но были перенесены на 2025 год. Международный олимпийский комитет призывал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой России политизировать спорт.

Как сообщает телеканал "360", в конце сентября текущего года глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил о возможных санкциях для спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы в России. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом он допустил пересмотр МОК права спортсменов на участие в Олимпийских играх, если те поедут на не одобренные международными спортивными федерациями соревнования.

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Теги:
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