Женщину и детей спасли из горящей квартиры в Автозаводском районе

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Женщину и детей спасли специалисты МЧС из горящей квартиры в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 3 декабря.
Пожарно-спасательные подразделения привлекались к тушению пожара в квартире на шестом этаже на проспекте Молодёжном, 78а.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожарные с помощью автолестницы помогли эвакуироваться женщину и двоих детей.
В самой квартире был обнаружен ещё один ребёнок, который не подавал признаков жизни. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали прибывшим медикам. В настоящее время за жизнь ребёнка борются врачи.
На месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину случившегося ЧП.
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