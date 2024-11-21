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Общество

Женщину и детей спасли из горящей квартиры в Автозаводском районе

03 декабря 2024 10:50  [86] Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Женщину и детей спасли специалисты МЧС из горящей квартиры в Автозаводском районе Нижнего Новгорода утром 3 декабря.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались к тушению пожара в квартире на шестом этаже на проспекте Молодёжном, 78а.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, пожарные с помощью автолестницы помогли эвакуироваться женщину и двоих детей.

В самой квартире был обнаружен ещё один ребёнок, который не подавал признаков жизни. Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали прибывшим медикам. В настоящее время за жизнь ребёнка борются врачи.

На месте работают дознаватели МЧС России, которым предстоит выяснить причину случившегося ЧП.

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Теги:
МЧС Пожар спасение
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