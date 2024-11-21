Новые спортивные объекты Нижегородской области
Крупнейший в регионе жилой квартал построят по КРТ у Ольгина
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Тарифы на ЖКХ изменятся в Нижегородской области с 1 июля 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 декабря 2024 11:19  [90] Ольга Щетинина: "Двери в Совете Федерации для интересных проектов молодых дарований всегда открыты"
02 декабря 2024 13:24  [326] Глянцевый Нижний: 42% нижегородцев читают журналы для того, чтобы отвлечься от проблем и снять стресс
02 декабря 2024 08:39  [377] Фестиваль "Горьковская ёлка" пройдёт в Нижнем Новгороде с 23 декабря по 8 января
28 ноября 2024 17:39  [465] Премьера музыкального драмеди "Ландыши. Такая нежная любовь" на Wink все ближе
28 ноября 2024 15:55  [606] Премьера нового сезона сериала "Плакса" состоится 9 декабря на СТС и Wink.ru
28 ноября 2024 14:02  [492] Начались съемки сериала по мотивам повести Бориса Полевого "Доктор Вера"
28 ноября 2024 10:55  [507] Временную кровлю установили в доме деда Максима Горького в Нижнем Новгороде
26 ноября 2024 16:15  [458] "Ростелеком" запускает второй сезон трогательного семейного кинопроекта
26 ноября 2024 11:38  [539] АО "РУМО" выступило партнером поэтического конкурса
26 ноября 2024 10:40  [711] Первый каток в Нижнем Новгороде откроется 1 декабря
Культура и отдых

Ольга Щетинина: "Двери в Совете Федерации для интересных проектов молодых дарований всегда открыты"

03 декабря 2024 11:19  [90] Культура и отдых

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Ольга Щетинина открыла выставку "Живём. Учимся. Творим" в Совете Федерации.

На выставке представлены работы студентов и преподавателей Нижегородского художественного училища, написанные в стенах образовательного учреждения в Нижнем Новгороде и его окрестностях, а также работы, выполненные участниками выставки во время поездки в Устьянский район Архангельской области на пленэр "Русский север" летом 2023 года.

"Нижегородская Стрелка, пейзажи, мощь и красота русской природы, свежесть северных просторов и очарование древней культуры Русского Севера – на картинах всё, что может затронуть душу и пробудить самые светлые чувства, - отметила Ольга Щетинина на открытии выставки. - Нижегородское художественное училище за свою вековую историю воспитало более 2500 талантливых мастеров кисти. Многие из выпускников сегодня успешно трудятся в сфере искусства, участвуя в престижных выставках и проектах. Выставка "Живём. Учимся. Творим" смогла объединить поколения художников, бережно сохраняющих культурный код нашей страны".

Сенатор поблагодарила идейных вдохновителей выставки - Андрея Потиху, художника Алексея Буртасенкова и куратора выставки Марию Кострину. 
"Двери в Совете Федерации для таких интересных проектов молодых дарований всегда открыты", - сказала Ольга Щетинина.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Ольга Щетинина
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Пресс-тур на строительную площадку Ледового дворца на Стрелке
21 ноября 2024 16:21Пресс-тур на строительную площадку Ледовой арены на Стрелке
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph