Ольга Щетинина: "Двери в Совете Федерации для интересных проектов молодых дарований всегда открыты" Культура и отдых

Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области Ольга Щетинина открыла выставку "Живём. Учимся. Творим" в Совете Федерации.

На выставке представлены работы студентов и преподавателей Нижегородского художественного училища, написанные в стенах образовательного учреждения в Нижнем Новгороде и его окрестностях, а также работы, выполненные участниками выставки во время поездки в Устьянский район Архангельской области на пленэр "Русский север" летом 2023 года.

"Нижегородская Стрелка, пейзажи, мощь и красота русской природы, свежесть северных просторов и очарование древней культуры Русского Севера – на картинах всё, что может затронуть душу и пробудить самые светлые чувства, - отметила Ольга Щетинина на открытии выставки. - Нижегородское художественное училище за свою вековую историю воспитало более 2500 талантливых мастеров кисти. Многие из выпускников сегодня успешно трудятся в сфере искусства, участвуя в престижных выставках и проектах. Выставка "Живём. Учимся. Творим" смогла объединить поколения художников, бережно сохраняющих культурный код нашей страны".

Сенатор поблагодарила идейных вдохновителей выставки - Андрея Потиху, художника Алексея Буртасенкова и куратора выставки Марию Кострину.

"Двери в Совете Федерации для таких интересных проектов молодых дарований всегда открыты", - сказала Ольга Щетинина.