Правительство РФ направит 6,2 млрд рублей на переобучение граждан

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Правительство РФ направит 6,2 млрд рублей на финансирование программы по переобучению граждан в рамках нацпроекта "Демография"в 2025 году.
Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом 3 декабря на стратсессии "Лучшие практики федерального проекта "Содействие занятости " в "КУПНО Старт" в Нижнем Новгороде заявил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.
По его словам, такие же средства будут направлены на реализацию программы в 2026 и 2027 годах.
"У нас есть базовые категории - это граждане от 50 лет и женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком, которые участвуют в этой программе", - пояснил Талбацкий.
Ранее сообщалось, что Нижегородский кадровый центр "Работа России" трудоустроил около 60 ранее осужденных с начала года.
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