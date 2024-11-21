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Общество

Правительство РФ направит 6,2 млрд рублей на переобучение граждан

03 декабря 2024 11:53  [44] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Правительство РФ направит 6,2 млрд рублей на финансирование программы по переобучению граждан в рамках нацпроекта "Демография"в 2025 году.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом 3 декабря на стратсессии "Лучшие практики федерального проекта "Содействие занятости " в "КУПНО Старт" в Нижнем Новгороде заявил заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

По его словам, такие же средства будут направлены на реализацию программы в 2026 и 2027 годах. 

"У нас есть базовые категории - это граждане от 50 лет и женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком, которые участвуют в этой программе", - пояснил Талбацкий.

Ранее сообщалось, что Нижегородский кадровый центр "Работа России" трудоустроил около 60 ранее осужденных с начала года.

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Теги:
Занятость и безработица Трудоустройство
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